تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" السبت بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن "الاشتباكات اندلعت في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم وبحري شمالي العاصمة".

وأضاف الشهود أن "الاشتباكات العنيفة تسببت في انهيار منازل وهروب مجموعة من المواطنين من محيط إطلاق النار".

والخميس أعلنت السعودية والولايات المتحدة تعليق محادثات جدة بين أطراف الصراع في السودان نتيجة "الانتهاكات الجسيمة والمتكررة" لوقف إطلاق النار.

والأربعاء أعلن الجيش السوداني تعليق مباحثات جدة بسبب "عدم التزام قوات الدعم السريع تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخروقات".

وفي 26 مايو/أيار المنصرم، أعلنت السعودية والولايات المتحدة اتفاق طرفي النزاع في السودان على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بينهما لمدة 5 أيام إضافية.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، اندلعت في عدد من مدن السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين.