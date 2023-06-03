تشهد مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية جديدة، حضوراً عربياً لافتاً وفق إعلانات عربية رسمية.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن وزير الخارجية سامح شكري سيحضر مراسم تنصيب الرئيس أردوغان "بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي" وفقاً لبيان الخارجية.

ويشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي في مراسم التنصيب بتوجيهات من الملك الأردني عبد الله الثاني.

ووصل رئيس مجلس الدولة العماني الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي إلى العاصمة أنقرة للمشاركة في مراسم التنصيب وفق ما أفادت به وكالة الانباء العمانية.

وأشارت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها أن وزيرها فؤاد حسين سوف يمثل العراق في مراسم التنصيب.

فيما يمثل صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون في مراسم التنصيب وفقاً لما أعلنته وكالة الانباء الجزائرية.

وتجري اليوم السبت في أنقرة مراسم تنصيب الرئيس أردوغان في البرلمان التركي ليبدأ ولاية جديدة تمتد للعام 2028 بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ويشارك 78 مسؤولاً دولياً بارزاً في حفل تنصيب الرئيس أردوغان، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، بالإضافة إلى مجموعة من وزراء الخارجية ورؤساء المنظمات الدولية.

وتسلم الرئيس التركي وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي. لينطلق بعدها إلى ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك ومنه إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم "بدء المهام".

وعند وصوله إلى المجمع الرئاسي، سينضم إلى موكب الرئيس وحدة فرسان المراسم، ومن ثم إطلاق 101 قذيفة مدفعية، كما سيجري في الوقت نفسه إطلاق 101 قذيفة مدفعية في مقرات القوات البرية والجوية والبحرية.

وستشارك في المراسم فرقة الأوركسترا السمفونية الرئاسية وفرقة الموسيقى التقليدية التركية وفرقة الموسيقى العسكرية التابعة للقوات المسلحة التركية.