سياسة
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أردوغان يتعهد بتنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة
تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تدوينه رسالة في الدفتر الخاص بضريح أتاتورك بتنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة، مؤكداً أن الانتخابات الأخيرة فتحت أمام شعبنا أبواب مرحلة جديدة.
أردوغان يتعهد بتنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة
أردوغان: خلال السنوات الخمس المقبلة سنواصل العمل بكل عزيمة من أجل تنفيذ رؤية قرن تركيا / صورة: AA
3 يونيو 2023

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بتنفيذ رؤية قرن تركيا خلال ولايته الجديدة.

جاء ذلك خلال تدوينه رسالة في الدفتر الخاص بضريح مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في أثناء زيارته الضريح عقب أدائه القسم الدستوري بالبرلمان.

وقال أردوغان "خلال السنوات الخمس المقبلة سنواصل العمل بكل عزيمة من أجل تنفيذ رؤية قرن تركيا".

وأضاف "نؤمن بأن الانتخابات الأخيرة فتحت أمام شعبنا أبواب مرحلة جديدة".

وأردف "بصفتي الرئيس الثاني عشر للجمهورية، سأواصل الدفاع عن الأخوة الأبدية لأبناء شعبنا، والعمل على نمو بلادنا والنهوض بدولتنا".

وزاد "خلال السنوات الخمس المقبلة، سنواصل العمل الجاد لتحقيق رؤيتنا لقرن تركيا. سوف نداوي جراح منكوبي كارثة زلزال 6 فبراير/شباط، ونعيدهم إلى منازلهم الجديدة في أقرب وقت ممكن كما تعهدنا لهم".

وختم "بصفتي الرئيس الثاني عشر للجمهورية، سأواصل الدفاع عن الأخوة الأبدية لأبناء شعبنا، والعمل على نمو بلادنا والنهوض بدولتنا. ونسأل الله أن يوفقنا ويسهل أمرنا. ولتنعم روحك بالسلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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