رجحت التقارير الأولية الصادرة عن وزارة السكك الحديدية في الهند اليوم السبت، أن "خطأً بشرياً" يقف خلف تصادم القطارات شرقي البلاد.

وأمر وزير السكك الحديدية أشويني فايشناو السبت بإجراء تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

ووفقاً لصحيفة " هندوستان تايمز" المحلية، فإن تقرير الوزارة أظهر "أن قطار ركاب سريع دخل بسبب إشارة "خاطئة" سكة حديد مدينة بالاسور في أوديشا، فيما كان على السكة قطار بضائع متوقف على بعد أمتار قليلة، ما أدى إلى تصادم ثلاثة قطارات في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة".

وأوضح التقرير أن الخط الذي اصطدمت فيه القطارات "متآكل جزئياً".

وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم موقع الحادث ومستشفى بالاسور حيث يتلقى المصابين العلاج.

وذكرت "هندوستان تايمز" أن العدد الرسمي لقتلى الحادث بلغ 288 شخصاً، فيما نُقل نحو 900 شخص إلى المستشفيات لإصابتهم بجروح تتفاوت بين الطفيفة والخطيرة.