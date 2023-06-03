أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت العمل على تعزيز الديمقراطية في تركيا بدستور جديد حر ومدني وشامل، لافتاً إلى أن الدستور الحالي كان ثمرة لانقلاب عسكري.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة في إطار مراسم تنصيبه، عقب أدائه القسم الدستوري في البرلمان.

وقال أردوغان إن الانتخابات الأخيرة فتحت أمام شعبنا أبواب مرحلة جديدة.

وأضاف: "بصفتي الرئيس الثاني عشر للجمهورية التركية سأواصل الدفاع عن الأخوّة الأبدية لشعبنا، والعمل على نمو بلادنا والنهوض بدولتنا".

وشكر أردوغان الشعب التركي على إعادة انتخابه رئيساً للبلاد 5 أعوام إضافية، وشدد على أنه "خلال السنوات الخمس المقبلة سنواصل العمل بكل عزيمة من أجل تنفيذ رؤية قرن تركيا".

كما توجه أردوغان بالشكر إلى ملايين المظلومين في العالم الذين دعوْا لتركيا بالخير ولكل من شارك البلاد فرحتها.

وذكر الرئيس التركي أن حكومته وضعت نصب أعينها أهدافاً جديدة، متعهداً بالعمل بكل ما يملك من قوة لحماية مجد الجمهورية التركية وكرامتها وزيادة سمعتها وإعلاء اسمها في العالم طوال السنوات الخمس القادمة.

وواصل: "سوف نفي بجميع الوعود التي قطعناها لشعبنا في الساحات الانتخابية مثلما فعلنا طيلة السنوات الـ21 الأخيرة".

وخاطب أردوغان الشعب التركي قائلاً إن "اليوم هو يوم الوحدة والتكاتف وترسيخ أخوّتنا الممتدة منذ ألف عام، اليوم هو يوم حماية المستقبل المشرق لأبنائنا".

وشدد أردوغان على احتضان جميع أبناء الشعب التركي بغض النظر عن آرائهم السياسية أو أصولهم أو عقائدهم أو طوائفهم، موضحاً أن تركيا بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى الوحدة والالتحام بين جميع أفراد شعبها كالبنيان المرصوص.

وذكر أنه سيعلن مساء اليوم عن أعضاء الحكومة الجديدة التي سيواصل معها صياغة ملامح "قرن تركيا"، إذ ستعقد الثلاثاء أولى اجتماعاتها.

وفي وقت سابق اليوم السبت أدى أردوغان اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي، ليبدأ مهامه في ولاية رئاسية جديدة.