سياسة
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كييف ترفض خطة السلام الإندونيسية.. والكرملين: منفتحون على الحل سلمياً
قالت الرئاسة الروسية إن الرئيس فلاديمير بوتين "منفتح" على "تحقيق الأهداف" في أوكرانيا بوسائل سلمية، غير العسكرية، فيما أعلنت أوكرانيا رفضها خطة السلام الإندونيسية مشيرة إلى أنها تبدو خطة روسية.
كييف ترفض خطة السلام الإندونيسية.. والكرملين: منفتحون على الحل سلمياً
الكرملين: بوتين "منفتح" على تحقيق الأهداف في أوكرانيا سلمياً  / صورة: AFP
3 يونيو 2023

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) السبت أن الرئيس فلاديمير بوتين "منفتح" على "تحقيق الأهداف" في أوكرانيا بوسائل سلمية، غير العسكرية.

وتعليقاً على التقارير عن مبادرة فرنسا لاستضافة قمة سلام بشأن أوكرانيا، قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن "الطرق السلمية لتحقيق الأهداف في أوكرانيا ستكون مفضلة".

وقال إن "الرئيس بوتين كان وسيظل منفتحاً على أي اتصالات من أجل تحقيق مهامنا بوسائل أخرى غير العملية العسكرية. إذا كانت (الطرق غير العسكرية) ممكنة، فسيكون ذلك أفضل".

وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والقادة الأوروبيين الآخرين يجب أن يكونوا على علم بهذا الموقف.

وتابع: "إن دول الغرب لا تترك لروسيا أي طريق آخر سوى المسار العسكري في الوقت الحالي".

خطة السلام الإندونيسية

من جانب آخر، رفض وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف السبت، خطة اقترحها نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واصفا إياه بمقترح "غريب".

وقال وزير الدفاع الأوكراني، في تصريح نقلته شبكة يورو نيوز الأوروبية: "يبدو أنها خطة روسية لا إندونيسية.. لسنا بحاجة إلى أن يأتي إلينا هذا الوسيط بهذه الخطة الغريبة".

واقترح وزير الدفاع الإندونيسي في مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة، السبت، خطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مبادرة انتقدها عدد من المشاركين.

ويضم المقترح "وقفاً فورياً لجميع الأعمال العدائية" ووقف إطلاق النار "في المواقع الحالية" وإقامة مناطق منزوعة السلاح يضمنها مراقبون ونشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.

كما اقترح أن يجرى بعد ذلك وفي الوقت المناسب "استفتاء في المناطق المتنازع عليها" تنظمه الأمم المتحدة.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط موسكو لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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