أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق (لبدء الهجوم). لأكن صادقاً، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماماً. لكننا سنفعل ذلك، ونحن مستعدون".

وأضاف أن هذا الهجوم المضاد قد "يكلّف أوكرانيا غالياً".

ورداً على سؤال عن آماله في انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال زيلينسكي إنه إذا لم تُعطَ كييف إشارة بأنها ستصبح عضواً في الحلف، فلن تُمثّل في قمة الناتو بالعاصمة الليتوانية في يوليو/تموز المقبل.

وشدد على أنه "إذا لم نحصل على إشارة في فيلنيوس، أعتقد أنه لا جدوى من حضور أوكرانيا القمة".

وكان زيلينسكي قال، الشهر الماضي، إن بلاده بحاجة إلى انتظار وصول مزيد من العربات المدرعة الغربية قبل شن الهجوم المضاد.