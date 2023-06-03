سياسة
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لأداء مناسك الفريضة.. أولى قوافل الحجاج الأتراك تصل الأراضي المقدسة
وصلت أولى قوافل الحجاج الأتراك إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، تمهيداً لأداء مناسك فريضة الحج لهذا العام، إذ وصل الحجاج إلى مدينة مكة المكرمة، واستُقبلوا بالورود.
لأداء مناسك الفريضة.. أولى قوافل الحجاج الأتراك تصل الأراضي المقدسة
أولى قوافل الحجاج الأتراك تصل الأراضي المقدسة / صورة: AA
3 يونيو 2023

وصلت أولى قوافل الحجاج الأتراك إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، تمهيداً لأداء مناسك فريضة الحج لهذا العام.

وذكرت مديرية خدمات الحج والعمرة التركية في بيانٍ السبت أن الحجاج وصلوا إلى مدينة مكة المكرمة، واستُقبلوا بالورود.

والثلاثاء، دُشنت في مطار إسطنبول لأول مرة مبادرة "طريق مكة" السعودية، الرامية إلى إكمال إجراءات سفر الحجاج قبل وصولهم إلى الأراضي المقدسة.

ومنذ 5 أعوام، تطبق مبادرة "طريق مكة" لتسهيل عبور الحجاج إلى السعودية في 5 دول هي المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش، لكن للمرة الأولى يجري تطبيقها هذا العام في كل من تركيا وكوت ديفوار.

وتتوقع السعودية استضافة أكثر من مليونَي حاج خلال موسم هذا العام، بعد تراجع كبير في الأعداد منذ انتشار جائحة كورونا عام 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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