سياسة
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أردوغان يعلن تشكيلة حكومته الجديدة.. تعرّف أبرز الأسماء
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسماء الوزراء في حكومته الجديدة وضمت أسماء جديدة باستثناء وزيرَي الصحة، والثقافة السياحة.
أردوغان يعلن تشكيلة حكومته الجديدة.. تعرّف أبرز الأسماء
صورة تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أعضاء الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلتها مساء السبت / صورة: AA
3 يونيو 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيلة الحكومة الجديدة التي ضمت 17وزيراً ونائباً للرئيس.

وتضمنت التشكيلة الوزارية أسماء جديدة في أغلب الوزارات فيما احتفظ وزيران فقط بمنصبَيهما في الحكومة الجديدة هما وزيرا الصحة فخر الدين قوجة والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

وأعلن أردوغان تعيين رئيس جهاز الاستخبارات الوطني السابق هاكان فيدان وزيراً للخارجية.

وتولى الوزير الأسبق محمد شيمشك حقيبة الخزانة والمالية.

كما أعلن أردوغان تعيين رئيس الأركان السابق الفريق أول يشار غولر وزيراً للدفاع. فيما عُيّن والي إسطنبول السابق علي يرلي قايا وزيراً للداخلية.

وفيما يلي أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة:

نائب رئيس الجمهورية: جودت يلماز.

وزير العدل: يلماز تونج.

وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية: ماهينور أوزدمير كوكتاش.

وزير العمل والضمان الاجتماعي: وداد إشيكهان

وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي: محمد أوز هاسكي.

وزير الخارجية: هاكان فيدان

وزير الطاقة والموارد الطبيعية: ألب أرسلان بيرقدار.

وزير الشباب والرياضة: عثمان أشكين باك.

وزير الخزانة والمالية: محمد شيمشك.

وزير الداخلية: علي يرلي قايا.

وزير الثقافة والسياحة: محمد نوري أرصوي.

وزير التعليم: يوسف تكين.

وزير الدفاع: يشار غولر.

وزير الصحة: فخر الدين قوجة.

وزير الصناعة والتكنولوجيا: فاتح قاجر.

وزير الزراعة والغابات: إبراهيم يوماقلي.

وزير التجارة: عمر بولات.

وزير المواصلات والبنية التحتية: عبد القادر أورال أوغلو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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