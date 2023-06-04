سياسة
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واشنطن تتهم بكين بتحركات "خطيرة" بمضيق تايوان.. وزيارة مسؤول أمريكي للصين
اتهمت البحرية الأمريكية سفينة صينية بالقيام بتحركات "خطيرة" حول مدمرة أمريكية في مضيق تايوان، وأعلنت الخارجية الأمريكية توجُّه مسؤول كبير في الوزارة إلى بكين في "زيارة نادرة"، الأحد، فيما تسعى واشنطن إلى تخفيف التوتر بين البلدين.
واشنطن تتهم بكين بتحركات "خطيرة" بمضيق تايوان.. وزيارة مسؤول أمريكي للصين
قالت القيادة الأمريكية في بيان إنّ السفينة الصينية "قامت بمناورات خطيرة بالقرب من تشونغ هون" المدمرة الأمريكية التي كانت تبحر في المضيق السبت. / صورة: Reuters
4 يونيو 2023

اتهمت البحرية الأمريكية، السبت، سفينة صينية بالقيام بتحركات "خطيرة" حول مدمرة أمريكية في مضيق تايوان بعد أقل من عشرة أيام على وقوع حادث جوي بين البلدين في المنطقة.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان إنّ السفينة الصينية "قامت بمناورات خطيرة بالقرب من تشونغ هون" المدمرة الأمريكية التي كانت تبحر في المضيق السبت.

وأضاف البيان أن السفينة الصينية "تجاوزت تشونغ هون من الجانب الأيسر ثم اعترضت طريقها على بُعد 150 متراً"، موضحاً أن المدمرة "تابعت مسارها وأبطأت إلى سرعة عشر عقد لتجنب اصطدام".

وتابع أن السفينة الصينية "مرّت مجدداً أمام مقدمة تشونغ هون من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر على بعد ألفَي متر" وواصلت الإبحار إلى جانب المدمرة الأمريكية التي اقتربت منها إلى مسافة تبعد عنها أقل من 150 متراً.

ووقع هذا الحادث عندما كانت السفينة يو إس إس تشونغ هون، وهي مدمرة من نوع إيجيس تابعة للأسطول الأمريكي في المحيط الهادي، تبحر إلى جانب السفينة الكندية إتش إم سي إس مونتريال في مضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 180 كيلومتراً ويفصل الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي عن الصين القارية.

وقال الجيش الصيني إنه راقب مرور السفينتين لكنه لم يذكر أي حوادث. وصرّح المتحدث باسم القيادة الشرقية للصين الكولونيل شي يي بأن "الدول المعنية تختلق عمداً مشكلات في مضيق تايوان وتتعمد تأجيج المخاطر وتقوض بخبث السلام والاستقرار الإقليميين".

وتثير هذه التحركات غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وتؤكد أنها تمتلك حقوقاً سيادية في المضيق.

وهذا الحادث هو الثاني بين الولايات المتحدة والصين في المنطقة خلال أقل من عشرة أيام.

"زيارة نادرة" إلى بكين

أعلنت الخارجية الأمريكية توجه مسؤول كبير في الوزارة إلى العاصمة الصينية بكين في "زيارة نادرة"، الأحد، فيما تسعى واشنطن إلى تخفيف التوتر بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن دانيال كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي سيتوجه إلى الصين ونيوزيلندا بين الرابع والعاشر من يونيو/حزيران الجاري، حسب ما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

وترافق كريتنبرينك، في زيارته إلى بكين مديرة شؤون الصين وتايوان في مجلس الأمن القومي سارة بيران "لبحث القضايا الرئيسية في العلاقة الثنائية".

وذكر البيان أن "الزيارة النادرة" تأتي بعد أن بذلت واشنطن في الأسابيع الأخيرة جهوداً لتحسين العلاقات مع الصين، وحذر الجانبان من مخاطر اندلاع نزاع عسكري بشأن تايوان.

وخلال زيارة أجراها مؤخراً إلى اليابان، توقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن "تحسناً قريباً جداً" في العلاقات بين واشنطن وبكين.

والسبت، أكّد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الحوار بين الولايات المتحدة والصين "ضروري"، وسيتيح تجنب حسابات خاطئة قد تؤدي إلى نزاع، وذلك بعد أن رفضت بكين عقد اجتماع رسمي بينه وبين نظيره الصيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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