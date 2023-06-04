سياسة
2 دقيقة قراءة
أمريكا تنجو من أكبر تهديد اقتصادي.. وبايدن يوقع قانون رفع سقف الدَّين العام
وقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت قانون رفع سقف الدَّين بعد إقراره من الكونغرس هذا الأسبوع، إثر مفاوضات طويلة وشاقة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
أمريكا تنجو من أكبر تهديد اقتصادي.. وبايدن يوقع قانون رفع سقف الدَّين العام
بايدن يوقع قانون رفع سقف الدَّين العام / صورة: AP
4 يونيو 2023

أقرّ الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت قانون رفع سقف الدَّين العام للبلاد بعد مفاوضات مطولة دامت أسابيع بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وبتوقيع الرئيس الأمريكي الاتفاق الذي أقره مجلس الشيوخ الجمعة، والنواب الخميس، أصبح قانوناً نافذاً.

وقال بايدن على تويتر: "وقّعت للتوّ قانون اتفاقية ميزانية بين الحزبين تمنع حدوث أول تخلف عن سداد المستحقات على الإطلاق لنقلص بذلك العجز ونحمي الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والمساعدة الطبية، ونوفي بالتزامنا تجاه قدامى المحاربين لدينا".

وتابع: "الآن، نواصل العمل لبناء أقوى اقتصاد في العالم".

وأقرّ الكونغرس الأمريكي، هذا الأسبوع، القانون الذي يرفع سقف الدَّين العام، حتى يناير/كانون الثاني 2025، إضافة إلى تحديده عدداً من الأهداف في الموازنة.

وأشاد بايدن، الجمعة، بالتسوية السياسية التي جنبت البلاد "انهياراً اقتصادياً" بعد أسابيع من الصراع بهذا الصدد بين الديمقراطيين والجمهوريين، وفق ما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us