أقرّ الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت قانون رفع سقف الدَّين العام للبلاد بعد مفاوضات مطولة دامت أسابيع بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وبتوقيع الرئيس الأمريكي الاتفاق الذي أقره مجلس الشيوخ الجمعة، والنواب الخميس، أصبح قانوناً نافذاً.

وقال بايدن على تويتر: "وقّعت للتوّ قانون اتفاقية ميزانية بين الحزبين تمنع حدوث أول تخلف عن سداد المستحقات على الإطلاق لنقلص بذلك العجز ونحمي الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والمساعدة الطبية، ونوفي بالتزامنا تجاه قدامى المحاربين لدينا".

وتابع: "الآن، نواصل العمل لبناء أقوى اقتصاد في العالم".

وأقرّ الكونغرس الأمريكي، هذا الأسبوع، القانون الذي يرفع سقف الدَّين العام، حتى يناير/كانون الثاني 2025، إضافة إلى تحديده عدداً من الأهداف في الموازنة.

وأشاد بايدن، الجمعة، بالتسوية السياسية التي جنبت البلاد "انهياراً اقتصادياً" بعد أسابيع من الصراع بهذا الصدد بين الديمقراطيين والجمهوريين، وفق ما نقلته قناة الحرة الأمريكية.