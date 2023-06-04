أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، تشكيلة حكومته الجديدة التي ضمت 17وزيراً ونائباً للرئيس.

وكشف الرئيس أردوغان عن أعضاء إدارته الجديدة خلال مؤتمر صحفي، عقده في قصر جانقايا بالعاصمة أنقرة.

وتضمنت التشكيلة الوزارية أسماء جديدة في أغلب الوزارات، فيما احتفظ وزيران فقط بمنصبَيهما في الحكومة الجديدة، هما وزيرا الصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

في هذا التقرير نستعرض أبرز الوزراء الذين تسلموا حقائب وزارية جديدة في الحكومة التركية:

وزير الداخلية علي يرلي قايا

عيّن الرئيس أردوغان والي إسطنبول علي يرلي قايا وزيراً للداخلية في إدارته الجديدة.

وأوكل أردوغان مهامّ وزارة الداخلية إلى يرلي قايا الذي يتولى منصب والي إسطنبول منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وُلِد يرلي قايا بولاية قونية وسط تركيا في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1968، وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في قونية.

ودرس الإدارة العامة في كلية العلوم السياسية بجامعة إسطنبول عام 1989.

وتقلَّد منصب قائم مقام لأول مرة عام 1990، وذلك في قضاء فلاحية بولاية قيصري وسط البلاد، ثم بقضاء حلوان بولاية شانلي أورفة، ثم قضاء صاري قايا بولاية يوزغات.

وجرى تعيينه معاوناً للشؤون القانونية بوزارة الداخلية عام 2003، ثم والياً على شرناق وأغري وتكيرداغ وغازي عنتاب بين أعوام 2007-2018.

وفي 26 أكتوبر/نشرين الأول 2018 جرى تعيينه والياً على إسطنبول، وهو متزوج وأب لـ4 أطفال.

وزير الدفاع يشار غولر

تسلّم رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر حقيبة وزارة الدفاع في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة.

وغولر من مواليد العاصمة أنقرة سنة 1954، وتخرّج في المدرسة الحربية برتبة ملازم عام 1974.

تخرّج غولر في الأكاديمية العسكرية التركية عام 1986، وفي أكاديمية القوات المسلحة عام 1988.

تولّى مهمة إدارة فرع العمليات والتدريب بين عامي 1991-1992، وقائد اللواء التركي في البوسنة والهرسك بين 1994-1995، وكبير المستشارين العسكريين برئاسة الوزراء بين 1995-1997.

كما تسلّم منصب نائب رئيس اتصالات القيادة الإقليمية الجنوبية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) المتمركز في نابولي الإيطالية بين عامَي 1997-1999، ورقّي إلى رتبة عميد في 2001.

شغل غولر منصب قيادة مدرسة نظم المعلومات الإلكترونية بين 2005-2007، وإدارة تدريب الأركان العامة بين 2007-2009، ورقّي إلى رتبة فريق في 2009.

كما شغل غولر منصب قيادة الفيلق الرابع بالجيش التركي بين 2010-2011، ثم منصب رئاسة استخبارات الأركان العامة بين 2011-2013.

وتولى منصب القيادة العامة لقوات الدرك بين 2016-2017، وقيادة القوات البرية بين 2017-2018.

تسلّم غولر منصب رئيس هيئة الأركان العامة بموجب مرسوم رئاسي في 2018، وهو حاصل على وسام الخدمة المتميزة، وميدالية الشرف بالجيش التركي.

وزير المالية محمد شيمشك

سلّم أردوغان ملف الاقتصاد إلى شيمشك الذي سبق أن تولى منصبَي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وُلد شيمشك بولاية باطمان جنوب شرقي تركيا عام 1967، وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية في باطمان.

ودرس الاقتصاد في كلية العلوم السياسة بجامعة أنقرة عام 1988، ونال درجة الماجستير في مجال المالية والاقتصاد من جامعة إكستر البريطانية عام 1993.

وبعد عمله مدة طويلة في المؤسسات المالية بالولايات المتحدة وبريطانيا، عاد إلى تركيا لينضم إلى حزب العدالة والتنمية، ويجري انتخابه نائباً عن ولاية غازي عنتاب في البرلمان سنة 2007.

وتولّى شيمشك منصب وزير الدولة لشؤون الخزانة، قبل أن يجري تعيينه وزيراً للمالية في 2009، كما تولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة أحمد داوود أوغلو.

وزير الخارجية هاكان فيدان

تسلّم رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان حقيبة وزارة الخارجية في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة.

وفيدان من مواليد العاصمة أنقرة سنة 1968، وتخرّج في المدرسة الحربية بمدرسة اللغات في القوات البرية، وأكمل تعليمه الأكاديمي في أثناء خدمته في الجيش التركي.

خلال مهمته في حلف الناتو خارج تركيا، حصل فيدان على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارية من جامعة ماريلاند.

كما حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة بيلكنت بأنقرة قسم العلاقات الدولية.

توجَّه فيدان إلى الحياة الأكاديمية بعد خدمته في الجيش التركي، وألقى محاضرات في مجال العلاقات الدولية بجامعتي حاجت تبه وبيلكنت بأنقرة.

شغل فيدان مناصب مهمة في مجالات السياسة الخارجية والأمن على مختلف المستويات الحكومية.

ومن تلك المناصب: نائب وكيل الوزارة المسؤول عن السياسة الخارجية وقضايا الأمن في رئاسة الوزراء، وعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممثل خاص لرئيس الوزراء، ونائب لرئيس جهاز الاستخبارات، وممثل خاص لرئيس الجمهورية، ورئيس لجهاز المخابرات طوال 13 عاماً منذ 2010.

وزير التجارة عمر بولاط

سلّم أردوغان حقيبة التجارة إلى عمر بولاط الذي سبق أن تولى رئاسة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية (موصياد).

بولاط الذي وُلد في إسطنبول عام 1963، تخرّج سنة 1984 في قسم العلاقات الاقتصادية الدولية في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة مرمرة، ليُكمل بعدها دراسة الماجستير في جامعة أمستردام متخصصاً بمجال التكامل الأوروبي.

كما درس الماجستير أيضاً في قسم الاقتصاد الدولي وإدارة الأعمال بجامعة كيل الألمانية، فيما نال رتبة الدكتوراه من جامعة مرمرة في مجال النظام النقدي الأوروبي.

أما رتبة الأستاذ الدكتور فقد نالها بجامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول، عبر أطروحته الخاصة بالعلاقات الدولية والاتحاد الأوروبي.

ترأس بولاط جمعية موصياد 4 أعوام، كما شغل منصب نائب رئيس الجمعية نفسها لفترة مماثلة.

الوزير التركي تولى مناصب رفيعة أخرى لدى كلّ من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، وشركة ألبيراق القابضة، والشركة التركية لصناعات الفضاء (توساش).

كما كان أحد أعضاء اللجنة المركزية ومجلس الإدارة لدى حزب العدالة والتنمية.