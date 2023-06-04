تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في أنحاء إسرائيل السبت ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها، وذلك للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت (خاصة)، عبر موقعها الإلكتروني، إنّ عشرات الآلاف شاركوا في المظاهرة المركزية بمدينة تل أبيب، فيما شارك آلاف آخرون في مظاهرات أخرى شمال إسرائيل وجنوبها.

ووفق الصحيفة شهدت المظاهرات في مدينتي قيصارية والخضيرة (شمالاً) أحداث قمع نفذتها الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين، فيما لم تعلق الشرطة فوراً على ذلك.

وفي 24 مايو/أيار الماضي أعلن نتنياهو أن مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" ستعود من جديد بعد أن أقر الكنيست (البرلمان) ميزانية الدولة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن نتنياهو قوله إنّ "التغييرات في جهاز القضاء ستعود إلى الواجهة بالتأكيد، نحن في خضمّ التعامل معها، ونحاول التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة بشأنها".

وكان نتنياهو أعلن قبل أكثر من شهرين تعليق مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دون أن تلوح بالأفق بوادر اتفاق.

وتقول المعارضة إنّ هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء، خصوصاً المحكمة العليا الإسرائيلية، وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

ومنذ 22 أسبوعاً، تنظم المعارضة احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل للمطالبة بوقف مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي".