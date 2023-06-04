سياسة
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كييف تعلن تصديها لهجمات جوية روسية.. وزيلينسكي: مستعدون لشن هجوم مضاد
شنّت روسيا موجة هجمات الجوية على أوكرانيا وتصدّت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية لجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة لدى اقترابها من كييف. وأعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده مستعدة لشن هجوم مضاد طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.
كييف تعلن تصديها لهجمات جوية روسية.. وزيلينسكي: مستعدون لشن هجوم مضاد
أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي على العاصمة كييف / صورة: AP
4 يونيو 2023

قال مسؤولون عسكريون بالعاصمة الأوكرانية كييف إنّ روسيا شنّت موجة هجمات جوية على أوكرانيا صباح الأحد، وإن أنظمة الدفاع الجوي تصدّت للصواريخ والمسيّرات لدى اقترابها من كييف.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية للمدينة على تطبيق تليغرام في ساعة مبكرة الأحد: "وفقاً للمعلومات الأولية، لم يصل أي هدف جوي إلى العاصمة (...) الدفاعات الجوية دمرت كل ما كان متجهاً صوب المدينة بالفعل قبل الوصول".

وهاجمت روسيا العاصمة الأوكرانية مراراً منذ مايو/أيار، لا سيما خلال الليل، وذلك قبل الهجوم المضاد المتوقع أن تشنه أوكرانيا على نطاق واسع لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا. ويقول مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات الروسية تهدف إلى إلحاق الأذى النفسي بالمدنيين.

وقال شهود إنهم سمعوا عدة انفجارات في منطقة كييف وليس في المدينة، وإنها ناجمة على ما يبدو عن قصف أهداف بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.

زيلينسكي: مستعدّون لشن الهجوم المضاد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن بلاده مستعدّة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق (لبدء الهجوم). لأكُن صادقاً، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماماً، لكننا سنفعل ذلك، ونحن مستعدون".

وأضاف أن هذا الهجوم المضاد قد "يكلّف أوكرانيا غالياً".

وردّاً على سؤال عن آماله في انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قال زيلينسكي إنه إذا لم تُعطَ كييف إشارة بأنها ستصبح عضواً في الحلف فلن يجري تمثيلها في قمة الناتو بالعاصمة الليتوانية في يوليو/تموز المقبل.

وشدّد على أنه "إذا لم نحصل على إشارة في فيلنيوس، فأعتقد أنه لا جدوى من حضور أوكرانيا القمة".

وكان زيلينسكي قال الشهر الماضي إن بلاده بحاجة إلى انتظار وصول مزيد من العربات المدرعة الغربية قبل شن الهجوم المضاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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