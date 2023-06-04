سياسة
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مجلس الأمن يناقش قمر كوريا الشمالية الصناعي.. وبيونغ يانغ تلوّح بـ"إجراءات"
تعهّدت كوريا الشمالية بمواصلة برفض العقوبات واتخاذ إجراءات لـ"الدفاع عن النفس". كما ندّدت بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة‭ ‬لعقده اجتماعاً بناءً على طلب أمريكا لمناقشة محاولتها إطلاق قمر صناعي في الآونة الأخيرة.
مجلس الأمن يناقش قمر كوريا الشمالية الصناعي.. وبيونغ يانغ تلوّح بـ"إجراءات"
قالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إن اجتماع مجلس الأمن دليل على أن المجلس يعمل كـ"تابع سياسي" لأمريكا / صورة: Reuters
4 يونيو 2023

ندّدت كوريا الشمالية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة‭ ‬لعقده اجتماعاً بناءً على طلب أمريكا لمناقشة محاولتها إطلاق قمر صناعي في الآونة الأخيرة، وتعهّدت بمواصلة رفض العقوبات واتخاذ إجراءات لـ"الدفاع عن النفس"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الأحد.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع الماضي لبحث محاولة كوريا الشمالية وضع أول قمر صناعي للتجسس في مداره، وهي المحاولة التي انتهت بالفشل مع سقوط معزز الصاروخ والحمولة في البحر.

وقالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والمسؤولة الكبيرة في الحزب الحاكم إن اجتماع مجلس الأمن يُعَدّ دلالة أخرى على أن المجلس يعمل مثل "تابع سياسي" للولايات المتحدة، من خلال قبول طلب واشنطن وتجاهل حق البلاد في تطوير الأنشطة المتعلقة بالفضاء.

وأضافت: "أشعر باستياء شديد لأن مجلس الأمن ينتقد بشكل روتيني ممارستنا للحقوق السياسية تنفيذاً لرغبات الولايات المتحدة، ونُدين هذا بشدة ونرفضه باعتباره أكثر الأعمال غير العادلة والمتحيزة للتدخل في شؤوننا الداخلية وانتهاك سيادتنا".

ووصفت إطلاق القمر الصناعي بأنه "إجراء مضاد ومشروع للدفاع عن النفس" ضد التهديدات المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الذين تتهمهم بيونغ يانغ بتأجيج التوتر من خلال تدريباتهم العسكرية السنوية في الربيع.

وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إنّ بلادها لن تعترف أبداً بعقوبات الأمم المتحدة "حتى لو فرضتها مئات وآلاف المرات"، وتعهدت بمواصلة ممارسة حقوقها السيادية بما يشمل إطلاق أقمار صناعية للتجسس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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