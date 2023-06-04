اندلعت اضطرابات في مدينة لايبزيغ شرقي ألمانيا، السبت، حيث احتجّ متظاهرون على حُكم بالسجن على امرأة شابة لمشاركتها بهجمات على أشخاص يُشتبه بأنهم من النازيين الجدد وغيرهم من المتطرفين اليمينيين.

وأُضرمت النيران في حواجز مصنوعة من صناديق القمامة ونقالات، ما أدّى إلى إضاءة السماء ليلاً حتى وقت مبكر الأحد.

كما أطلق المتظاهرون مفرقعات نارية، ونفّذت الشرطة مداهمات لتفريق الحشود.

استُخدمت خراطيم المياه لإخماد النيران في بعض الحواجز المحترقة.

وأدانت محكمة ولاية دريسدن، الأربعاء، لينا إي بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية وإلحاق أضرار جسدية خطيرة بأشخاص، وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات وثلاثة أشهر.

وبعد ساعات، قالت المحكمة إنه جرى الإفراج عنها بموجب شروط غير محددة، بعد أن أمضت نحو عامين ونصف عام في الحجز قبل النطق بالحكم.