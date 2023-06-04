أضاء برج أتاكولا، أحد أبرز معالم العاصمة التركية أنقرة، بألوان العلم التركي احتفاءً بتنصيب رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، السبت.

وبحلول مساء السبت أضاء البرج باللونين الأحمر والأبيض، فيما عُرضت صورة أردوغان والأعلام التركية عند مدخل البرج.

والسبت، أدى الرئيس أردوغان اليمين الدستورية ضمن مراسم تنصيبه رئيساً لتركيا بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي.

وحصد الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية 52.18% مقابل 47.82% لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، كما حافظ تحالف الجمهور، بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2022، على الأغلبية البرلمانية.