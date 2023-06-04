اكتمل تحليق "حُر جيت"، أول طائرة تركية محلية أسرع من الصوت، بقمرة قيادة جرى تطويرها وتصميمها وإنتاجها بالكامل بأيدٍ تركية.

يُستخدَم عديد من الأنظمة الفرعية المحلية المطورة محلياً في تطوير طائرة "حُر جيت"، التي نفذت أول تحليق لها في منشأة قهرمان قزان التابعة لشركة توساش التركية في 25 أبريل/نيسان.

وتساهم شركة Nurol CAS أيضاً في تطوير مشروع "حُر جيت"، إذ نفذت الطائرة أول رحلة لها باستخدام لوحات التحكم في قمرة القيادة التي صممتها وأنتجتها الشركة.

تطوِّر شركة Nurol CAS وتصنِّع جميع لوحات التحكم البالغ عددها 28 لوحة في قمرة القيادة لطائرة "حُر جت" بالكامل بأيدي مهندسين أتراك، إذ تُعتبر لوحات التحكم هذه ضرورية للطيارين للتحكم في أنظمة الطائرة.

جدير بالذكر أن Nurol CAS أصبحت محلّية بنسبة 100% اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عندما استحوذت Nurol Holding على جميع الأسهم من الشريك البريطاني BAE Systems برؤية "أن تصبح مزوِّداً محلياً للأنظمة الحيوية في مجال الطيران وأنشطة قطاع الصناعة الدفاعية".

تواصل شركة Nurol Holding جهود التوطين باستخدام بنيتها التحتية القوية، لتقليل اعتماد تركيا على الموارد الأجنبية في مجالات الطيران والمحركات وأنظمة التحكم بالوقود وأنظمة إلكترونيات الطيران.

وكانت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش المصنعة للطائرة "حر جيت"، أعلنت بوقت سابق أن الطائرة المذكورة ستبدأ التحليق في الأجواء يوم 18 مارس/آذار 2023.