سياسة
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وزير المالية التركي الجديد: خفض التضخم أولويتنا
قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن الشفافية والاتساق وقابلية التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون مبادئنا الأساسية لرفع مستوى الرفاهية الاجتماعية، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وتسريع التحول الهيكلي ذو أهمية حيوية لبلدنا.
وزير المالية التركي الجديد: خفض التضخم أولويتنا
شيمشيك / صورة: AA
4 يونيو 2023

أكد وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشك الأحد أن خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط ضمن أولويات الحكومة.

جاء ذلك في كلمة خلال مراسم تسلمه منصبه من سلفه نور الدين نباتي في مقر وزارة الخزانة والمالية، بحضور موظفي الوزارة وصحفيين.

وقال شيمشك: "الشفافية والاتساق وقابلية التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون مبادئنا الأساسية لتحقيق هدف رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية".

وأردف :"لم يبقَ أمام تركيا خيار سوى العودة إلى أساس عقلاني، فالاقتصاد التركي القائم على القواعد والذي يمكن التنبؤ به سيكون مفتاح وصولنا إلى الرفاهية المنشودة".

ولفت إلى أن الحكومة ستعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي من خلال تعزيز الجودة والقدرات المؤسسية، في ظل ظروف من التحديات العالمية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى أنهم سيباشرون أعمال البرنامج متوسط المدى دون إضاعة وقت، مضيفاً: "سيكون إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام هدفنا الرئيسي".

ومضى قائلاً: "خفض التضخم إلى خانة الآحاد على المدى المتوسط​​ وتسريع التحول الهيكلي الذي سيقلل من عجز الحساب الجاري، ذو أهمية حيوية لبلدنا".

وشدد على أن دعم البنك المركزي في مكافحة التضخم عبر السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية سيكون سياسة رئيسية لوزارته.

بدوره أعرب الوزير نباتي عن ثقته التامة بنجاح شيمشك في مهامه خلال المرحلة الجديدة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء السبت تشكيلة الحكومة الرئاسية الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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