سياسة
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أردوغان يجتمع بأمين عام الناتو في إسطنبول
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، بشكل مغلق لنحو ساعة وذلك في قصر دولما بهجة في إسطنبول، بعيداً عن عدسات الصحفيين.
أردوغان يجتمع بأمين عام الناتو في إسطنبول
الرئيس أردوغان يلتقي أمين عام الناتو في إسطنبول / صورة: AA
4 يونيو 2023

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.

وجرى لقاء أردوغان مع ستولتنبرغ في قصر دولما بهجة في إسطنبول بعيداً عن عدسات الصحفيين.

واستغرق اللقاء نحو ساعة وحضره وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن ومسؤولون من الناتو.

وفي مؤتمر صحفي من إسطنبول عقب اللقاء أعرب ستولتنبرغ عن ترحيبه بقرار تركيا إرسال قوات إضافية إلى بعثة الحلف في كوسوفو.

وحول ملف انضمام السويد إلى الناتو قال ستولتنبرغ إن مسؤولين من تركيا والسويد والناتو سيجتمعون قرب منتصف الشهر الجاري لإجراء مزيد من المناقشات حول طلب السويد الانضمام إلى الحلف.

وأمس السبت وصل ستولتنبرغ إلى تركيا لحضور مراسم بدء أردوغان مهامه لولاية رئاسية جديدة، وإجراء لقاءات رفيعة المستوى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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