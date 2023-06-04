سياسة
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السويد.. أنصار PKK الإرهابي يتحدّون قانون مكافحة الإرهاب
نظّم أنصار تنظيم YPG الإرهابي (ذراع PKK في سوريا)، مظاهرة في العاصمة السويدية ستوكهولم، طالبوا فيها بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو/حزيران كما استهدفوا فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
السويد.. أنصار PKK الإرهابي يتحدّون قانون مكافحة الإرهاب
السويد / صورة: AA
4 يونيو 2023

نظّم أنصار تنظيم YPG الإرهابي (ذراع PKK في سوريا) الأحد مظاهرة في العاصمة السويدية ستوكهولم، استهدفوا فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعضوية السويد بالناتو، متحدّين قانون مكافحة الإرهاب الجديد.

وذكر مراسل الأناضول، أن أنصار التنظيم الإرهابي اجتمعوا في ساحة "نورا باتورغيت" بستوكهولم، وطالبوا بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو/حزيران الحالي.

وزعم أنصار التنظيم الإرهابي أن القانون وضعه الرئيس أردوغان في السويد، وأن "البرلمان السويدي خضع لأردوغان"، مطالبين بإلغاء القانون واستقالة الحكومة السويدية.

ورفع أنصار التنظيم الإرهابي راياتٍ ترمز إلى التنظيم وصوراً لزعيمه الإرهابي عبد الله أوجلان المسجون في تركيا منذ أكثر من 24 عاماً، مرددين هتافات مناهضة للرئيس أردوغان.

وسار أنصار التنظيم الإرهابي من ساحة نورا باتورغيت إلى أمام البرلمان السويدي، في تظاهرة استمرت 3 ساعات ونصف الساعة تحت حراسة الشرطة.

وأغلقت الشرطة عدداً من الطرق التي سلكها قرابة ألف شخص من أنصار التنظيم أمام حركة السير لفترة وجيزة.

ووافق البرلمان السويدي في 3 مايو/أيار الماضي، على مشروع قانون العقوبات الجديد الخاص بمكافحة الإرهاب الذي يعد أحد مطالب تركيا الرئيسية للموافقة على عضوية ستوكهولم في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي 28 يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدَين الأخيرَين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

وأواخر مارس/آذار الماضي، صدّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو، فيما تتحفظ على انضمام السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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