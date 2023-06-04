سياسة
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مسؤول روسي: قصف أوكراني لبيلغورود وإجلاء آلاف بعد وقوع قتلى
قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم بيلغورود الروسية الحدودية إن المنطقة تعرضت مجدداً لقصف أوكراني ما أدى إلى نزوح 4 آلاف شخص بينهم أطفال، وذلك بعد قصف طالها السبت أوقع قتيلَين وأضراراً مادية في الممتلكات.
مسؤول روسي: قصف أوكراني لبيلغورود وإجلاء آلاف بعد وقوع قتلى
مسؤول: استمرار القصف الأوكراني على بيلغورود الروسية وإجلاء الآلاف / صورة: Reuters
4 يونيو 2023

قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية اليوم الأحد إن القوات الأوكرانية واصلت القصف على المنطقة الحدودية خلال الليل وحتى صباح اليوم بعد مقتل شخصَين في الليلة السابقة وإجلاء مئات الأطفال بعيداً عن الحدود.

وأضاف جلادكوف على تطبيق تليغرام "خلال الليل كان الوضع مضطرباً" مشيراً إلى وقوع "الكثير" من الأضرار في بلدتي شيبيكينو وفولوكونوفسكي جراء القصف الأحدث.

وذكر جلادكوف في وقت لاحق أن حرائق اندلعت في شيبيكينو بعد أن قصفت القوات الأوكرانية منطقة السوق في وسط البلدة مضيفاً أنه لم يصب أحداً.

وأردف أنه جرى نقل أكثر من أربعة آلاف إلى أماكن إقامة مؤقتة في المنطقة.

وتنتقل مشاهد الحرب بشكل متزايد إلى روسيا مع ازدياد القصف على المناطق الحدودية وكذلك ضربات جوية في عمق البلاد بما في ذلك هجمات على موسكو وقعت الأسبوع الماضي.

وفي أواخر مايو/أيار، أعلن الجيش الروسي أنه صد إحدى أخطر الهجمات عبر الحدود التي تشنها "مجموعة تخريبية" أوكرانية قال إنها دخلت الأراضي الروسية في بيلغورود.

ونفت أوكرانيا شن هجوم على موسكو الأسبوع الماضي ونفت أيضاً تورط جيشها في عمليات توغل في بيلغورود. وتقول إن تلك العمليات ينفذها مقاتلون متطوعون روس.

ورافق جلادكوف أمس السبت نحو 600 طفل من بلدتي شيبيكينو وجريفورون بالمنطقة إلى مدينتي ياروسلافل وكالوجا البعيدتين عن الحدود الأوكرانية.

وتتعرض شيبيكينو، التي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة تقريباً، وأماكن أخرى في بيلغورود للهجوم بشكل متكرر في الآونة الأخيرة. وصرح جلادكوف لوسائل الإعلام الروسية بأن المنطقة تعيش الآن في "ظروف حرب حقيقية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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