قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية اليوم الأحد إن القوات الأوكرانية واصلت القصف على المنطقة الحدودية خلال الليل وحتى صباح اليوم بعد مقتل شخصَين في الليلة السابقة وإجلاء مئات الأطفال بعيداً عن الحدود.

وأضاف جلادكوف على تطبيق تليغرام "خلال الليل كان الوضع مضطرباً" مشيراً إلى وقوع "الكثير" من الأضرار في بلدتي شيبيكينو وفولوكونوفسكي جراء القصف الأحدث.

وذكر جلادكوف في وقت لاحق أن حرائق اندلعت في شيبيكينو بعد أن قصفت القوات الأوكرانية منطقة السوق في وسط البلدة مضيفاً أنه لم يصب أحداً.

وأردف أنه جرى نقل أكثر من أربعة آلاف إلى أماكن إقامة مؤقتة في المنطقة.

وتنتقل مشاهد الحرب بشكل متزايد إلى روسيا مع ازدياد القصف على المناطق الحدودية وكذلك ضربات جوية في عمق البلاد بما في ذلك هجمات على موسكو وقعت الأسبوع الماضي.

وفي أواخر مايو/أيار، أعلن الجيش الروسي أنه صد إحدى أخطر الهجمات عبر الحدود التي تشنها "مجموعة تخريبية" أوكرانية قال إنها دخلت الأراضي الروسية في بيلغورود.

ونفت أوكرانيا شن هجوم على موسكو الأسبوع الماضي ونفت أيضاً تورط جيشها في عمليات توغل في بيلغورود. وتقول إن تلك العمليات ينفذها مقاتلون متطوعون روس.

ورافق جلادكوف أمس السبت نحو 600 طفل من بلدتي شيبيكينو وجريفورون بالمنطقة إلى مدينتي ياروسلافل وكالوجا البعيدتين عن الحدود الأوكرانية.

وتتعرض شيبيكينو، التي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة تقريباً، وأماكن أخرى في بيلغورود للهجوم بشكل متكرر في الآونة الأخيرة. وصرح جلادكوف لوسائل الإعلام الروسية بأن المنطقة تعيش الآن في "ظروف حرب حقيقية".