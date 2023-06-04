احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الأحد، منتدى الأعمال السعودي التركي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد" بالتعاون مع غرفة تجارة الرياض.

وحسب صفحة غرفة تجارة الرياض على تويتر "شارك في المنتدى (يستمر يوماً واحداً) كل من السفير التركي في الرياض فاتح أولوصوي، والنائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة نايف الراجحي، والرئيس المؤسس لموصياد رئيس منتدى الأعمال الدولي أرول يارار، وعدد كبير من رجال الأعمال في البلدَين".

من ناحيتها ذكرت السفارة التركية في الرياض عبر حسابها في تويتر أن سفيرها استقبل في السفارة رئيس موصياد أرول يارار والوفد المرافق له.

وقالت: "حضر سفيرنا فاتح أولوصوي منتدى الأعمال الذي نُظم بالتعاون مع موصياد وغرفة تجارة الرياض، وتطرق في خطابه إلى العلاقات التجارية وفرص التعاون في تركيا والمملكة العربية السعودية، كونهما دولتَين شقيقتَين تربطهما علاقات تاريخية وإنسانية عميقة الجذور".