سياسة
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عقب لقائه أردوغان.. ستولتنبرغ يرحب بقرار تركيا إرسال قوات إلى كوسوفو
رحّب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، بقرار تركيا إرسال قوات إضافية إلى بعثة الحلف في كوسوفو، موضحاً بالوقت ذاته أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية انضمام السويد إلى الحلف، ومشروعية مخاوف تركيا الأمنية.
عقب لقائه أردوغان.. ستولتنبرغ يرحب بقرار تركيا إرسال قوات إلى كوسوفو
ستولتبرغ يرحب بقرار تركيا إرسال قوات إلى كوسوفو / صورة: AA 
4 يونيو 2023

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، عن ترحيبه بقرار تركيا إرسال قوات إضافية إلى بعثة الحلف في كوسوفو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الأحد عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقصر دولما بهجة في إسطنبول.

وأشار ستولتنبرغ إلى أنه عقد اجتماعاً مثمراً للغاية مع أردوغان بمشاركة أعضاء حكومته الجديدة، مؤكداً أهمية تركيا وإسهاماتها في الناتو.

ولفت إلى رفد تركيا بعثة حفظ السلام في كوسوفو بوحدات عسكرية، مشدداً على الأهمية الكبيرة لهذا الإسهام في وقت تتصاعد فيه التوترات هناك.

وعبر عن شكره لتركيا على إرسالها القوات، لافتاً إلى إسهاماتها الأخرى في العراق وأوكرانيا وغيرها من البلدان.

وذكر في سياق منفصل، أنه جدد تهانيه للرئيس أردوغان لفوزه بالرئاسة، معرباً عن تقديره الشعب التركي لمشاركته الواسعة في الانتخابات.

وحول المواضيع التي بحثها مع الرئيس خلال الاجتماع، أوضح ستولتنبرغ أنهما تبادلا وجهات النظر حول القضايا التي ستكون مدرجة على جدول أعمال قمة الناتو المرتقبة بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس في يوليو/تموز المقبل.

وبيّن أنهما تناولا أيضاً دعم الناتو القوي لأوكرانيا، والخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز الدفاع والردع، وأهمية وجود الحلف في كوسوفو، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.

انضمام السويد إلى الناتو

وحول عملية انضمام السويد إلى الحلف، أشار ستولتنبرغ إلى أنهما ناقشا المسألة، مؤكداً مشروعية مخاوف تركيا الأمنية.

وقال إن السويد اتخذت خطوات مهمة ملموسة لتلبية مخاوف تركيا، "تشمل هذه الخطوات تغيير الدستور السويدي، وإنهاء حظر الأسلحة، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب بما في ذلك تنظيم PKK الإرهابي".

وفيما يخص المظاهرات التي تنطلق في السويد من حين لآخر ضد تركيا والناتو، أشار أن منظميها يسعون لمنع انضمام ستوكهولم إلى الحلف، وتقويض التعاون مع تركيا في مكافحة الإرهاب.

وتابع: "هذا يضعف الناتو، يجب ألا نسمح لهم بالنجاح".

ولفت ستولتنبرغ إلى الدور المهم للآلية المشتركة الدائمة، المشكلة بموجب المذكرة الثلاثية المبرمة بين تركيا والسويد وفنلندا، في مكافحة الإرهاب.

ونوه بأنه اتفق مع الرئيس أردوغان لاجتماع الآلية مجدداً الأسبوع بعد المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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