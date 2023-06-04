سياسة
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أنقرة ترحب بانتخابها لعضوية رابطة دولية للمساعدات الملاحية للمرة الخامسة
رحبت وزارة الخارجية التركية، في بيان بانتخاب أنقرة للمرة الخامسة لعضوية الهيئة التنفيذية في "الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات" (IALA)، وذلك في الاجتماع الرابع عشر للرابطة.
أنقرة ترحب بانتخابها لعضوية رابطة دولية للمساعدات الملاحية للمرة الخامسة
تركيا ترحب بانتخابها لعضوية رابطة دولية للمساعدات الملاحية.  / صورة: AA
4 يونيو 2023

أعربت وزارة الخارجية التركية الأحد عن ترحيبها بانتخاب أنقرة لعضوية الهيئة التنفيذية في "الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات" (IALA).

وذكرت الخارجية التركية في بيان أن مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية استضافت، السبت، الاجتماع الرابع عشر للجمعية العامة لـ"IALA".

وأوضح البيان أن تركيا انتُخبت مرة أخرى للمرة الخامسة لعضوية الهيئة التنفيذية في "IALA".

ولفت إلى أن تركيا عضو في الهيئة التنفيذية للرابطة بشكل مستمر منذ 2006، ممثَّلة بالمديرية العامة للسلامة الساحلية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية.

وقال: "تظهر إعادة انتخاب تركيا لعضوية الهيئة التنفيذية في IALA للمرة الخامسة أن تجارب بلادنا وخبرتها في مجال الأمن البحري والمساعدات الملاحية موضع تقدير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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