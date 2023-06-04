أعربت وزارة الخارجية التركية الأحد عن ترحيبها بانتخاب أنقرة لعضوية الهيئة التنفيذية في "الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات" (IALA).

وذكرت الخارجية التركية في بيان أن مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية استضافت، السبت، الاجتماع الرابع عشر للجمعية العامة لـ"IALA".

وأوضح البيان أن تركيا انتُخبت مرة أخرى للمرة الخامسة لعضوية الهيئة التنفيذية في "IALA".

ولفت إلى أن تركيا عضو في الهيئة التنفيذية للرابطة بشكل مستمر منذ 2006، ممثَّلة بالمديرية العامة للسلامة الساحلية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية.

وقال: "تظهر إعادة انتخاب تركيا لعضوية الهيئة التنفيذية في IALA للمرة الخامسة أن تجارب بلادنا وخبرتها في مجال الأمن البحري والمساعدات الملاحية موضع تقدير".