أعلنت السلطات الجزائرية الأحد، استرجاع سبع بنادق عثمانية، كانت معروضة للبيع في مزاد إلكتروني بالعاصمة البريطانية لندن.

جاء ذلك في بيان لوزارة الثقافة الجزائرية، قال فيه إنها "تمكنت بالتنسيق مع مصالح وزارة الخارجية من استعادة سبعة بنادق يعود تاريخها إلى الفترة العثمانية (1518-1830)".

وأوضحت الوزارة أن "البنادق العتيقة كانت محلّ عرض للبيع في مزاد إلكتروني بلندن، قبل أن تتدخل مصالح الدولة الجزائرية لاسترجاعها".

ولم تقدّم الوزارة تفاصيل أكثر بشأن الجهة التي عرضت البنادق للبيع، أو التي هرّبتها من البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك "القطع التاريخية تكتسب أهمية بالغة من الناحية الأثرية والفنية، ومن المقرَّر إدماجها ضمن قائمة المجموعات المتحفية الوطنية".

وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي أعلنت الجزائر استرجاع مخطوطة إسلامية نادرة يرجع تاريخها إلى الحقبة العثمانية، استولت عليها السلطات الاستعمارية الفرنسية عام 1842 خلال غارة ضد الأمير عبد القادر الجزائري.