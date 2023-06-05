سياسة
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مقاتلات أمريكية تطارد طائرة في سماء واشنطن.. والبنتاغون يكشف تفاصيل جديدة
أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سبب الأصوات العالية التي دوّت في سماء واشنطن وضواحيها وأثارت ذعر السكان.
مقاتلات أمريكية تطارد طائرة في سماء واشنطن.. والبنتاغون يكشف تفاصيل جديدة
البنتاغون: مقاتلات F-16 سُمح لها بالتحليق بسرعة أكبر من الصوت، ما تسبب بخرق لجدار الصوت وسمع دوي انفجار في أرجاء العاصمة واشنطن. / صورة: military.com
5 يونيو 2023

أعلن مسؤولون أمريكيون مساء الأحد أنّ تدافع مقاتلتين لاعتراض طائرة مدنية فقدت القدرة على التحكم في مسارها هو ما سبّب صوتاً مدوياً هز النوافذ والجدران لأميال، ودفع سكان المناطق المحيطة للتساؤل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أنّ مقاتلتَي F-16 "لاحقتا طائرة مدنية غير مستجيبة فوق واشنطن العاصمة وشمال فيرجينيا".

من جانبه أوضح مسؤول في البنتاغون أنّ المقاتلتين "انطلقتا من قاعدة أندروز المشتركة، ولحقتا بالطائرة التي تحطمت بعد ذلك في منطقة جبلية جنوب غرب فرجينيا".

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان أنّ مقاتلتَي F-16 "الأسرع من الصوت" تدخلتا لملاحقة طائرة مدنية من طراز سيسنا، بالتنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية.

وأضاف البيان أن "المقاتلتان سُمح لهما بالتحليق بسرعة أكبر من الصوت، ما تسبب بخرق لجدار الصوت وسمع دوي انفجار في أرجاء العاصمة واشنطن وضواحيها".

وأوضح البيان أن المقاتلتين حاولتا في البداية لفت انتباه الطيار عبر استخدام القنابل المضيئة ومراعاة أعلى درجات السلامة، لكن لم تُجدِ تلك الطريقة نفعاً.

وجرى اعتراض الطائرة المدنية حين لم يستجِب الطيار لمحاولات التواصل معه، ثم تحطمت في ريف فيرجينيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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