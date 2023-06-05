قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش إنّ العلاقة المتميزة بين الإمارات وتركيا لها دور مهم في إرساء قواعد تعزيز السلم والتنمية الاقتصادية في المنطقة، مؤكداً الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية.

جاء ذلك في مقابلة لغباش مع وكالة الأناضول على هامش مشاركته، في العاصمة أنقرة السبت، في مراسم تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فترة رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات، بعد فوزه في انتخابات 28 مايو/أيار الماضي.

وقال غباش: "أودّ بدايةً أن أنقل تحيات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية التركية، وبالثقة التي منحها إياه مجدداً الشعب التركي الصديق".

ولفت إلى أن المشاركة الإماراتية في مراسم التنصيب تعكس المكانة الخاصة التي تحتلها تركيا قيادةً وشعباً لدى الإمارات قيادةً وشعباً أيضاً، مؤكداً رغبة بلاده الصادقة في تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل الوثيق مع القيادة التركية بما يحقق المصالح المشتركة.

وبالنسبة إلى آفاق تطوير العلاقات بين البلدين، قال غباش إنّ "الإرادة الصادقة لقيادتي بلدينا، لا سيما مع إعادة انتخاب فخامة الرئيس أردوغان، تشكل الدعامة الأساسية لتطور العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وتركيا".

وأضاف أن "الإمارات الشريك التجاري الأول لتركيا على المستوى الخليجي والثاني عشر على المستوى العالمي، وأن أكثر من 400 شركة برأسمال إماراتي تعمل في تركيا، وأكثر من 200 شركة تركية تعمل في الإمارات".

وأكد غباش أن البلدين يمتلكان فرصة كبيرة لتعميق التعاون في مجالات "التكنولوجيا والطاقة المتجددة والمجالَين الثقافي والسياحي"، مشيراً إلى أن "المشاركة التركية الفاعلة في إكسبو دبي 2020 عكست أهمية بناء جسور التعاون بين البلدين، بكل ما تجلى في تلك المشاركة من عراقة الموروث الثقافي التركي".