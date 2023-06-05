تضم مدينة بايبورت التركية (شمال شرق) ثلاثة متاحف شهيرة جذبت اهتمام الزوار المحليين والأجانب للاطلاع على تاريخ وثقافة المنطقة التي تسعى للحصول على لقب "مدينة المتاحف".

والي بايبورت، جنيد أبجيم، قال للأناضول إنّ "المدينة يوجد بها متحفان مهمّان للغاية، الأول متحف دده قورقود، والثاني متحف باقسي (Baksı)".

ولفت إلى أن بايبورت في طريقها لتصبح "مدينة المتاحف".

وقال أبجيم إنّ "متحف باقسي يُعتبر تجربة ناجحة للغاية باعتباره متحفاً للفن الحديث، إذ حصل المتحف على جائزة متحف عام 2023 في أوروبا".

وأشار والي المدينة إلى أن "بايبورت تحتوي أيضاً على متحف كنعان ياوز للإثنوغرافي، الذي حصل على جائزة المتحف الأوروبي لعام 2021".

متحف دده قورقود

وبعد شهر فقط من افتتاحه في 2 مايو/أيار 2023، استقطب متحف دده قورقود بمدينة بايبورت أكثر من 20 ألف زائر.

ويضم المتحف قِطَعاً أثرية ونقوشاً ووثائق وصوراً فوتوغرافية ومقتطفات من الصحف التي توثق أحداثاً مهمة في تاريخ تركيا والعالم.

وبمساهمة من وزارة الثقافة والسياحة التركية، ومجمع التاريخ التركي، ووكالة تنمية شمال شرق الأناضول، جرى ترميم مبنى المدرسة التاريخية في شارع الجمهورية وسط بايبورت، بغرض تحويله إلى متحف.

واليوم، يعرض متحف المدينة الواقعة على "طريق الحرير" التاريخي مجموعة واسعة من المقتنيات والقطع الأثرية التي تعود إلى آلاف السنين وتعكس تاريخ وثقافة وجمال بايبورت.

ويحوي المتحف قسماً خاصاً لعرض حكايات كتاب دده قورقود، الذي يعبّر عن وحدة وتضامن الشعوب التركية بطريقة ملحمية.

توثيق تاريخي وثقافي

وقال والي بايبورت إنه "سعيد جداً لافتتاح المتحف ذي الأهمية الكبيرة على طريق الحرير التاريخي".

وأضاف: "المتحف يوثق لتاريخ المدينة وثقافتها وتقاليدها، فضلاً عن أن تأسيسه في مبنى تاريخي وسط المدينة يساهم بشكل مهم في عكس عراقة وعمق تاريخ بايبورت".

وأشار أبجيم إلى أن "المتحف يعرض وثائق مهمة للانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها العصابات الأرمنية ضد سكان المدينة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الوثائق والقطع الأثرية التي تعكس تاريخ بايبورت".

وقال والي بايبورت إنّ "الجزء الأكثر أهمية في متحفنا هو القسم الذي يعرض حكايات دده قورقود والعلاقة بين تلك الحكايات التاريخية ومدينتنا".

وأضاف: "لا شك أن حكايات دده قورقود تُعتبر عنصراً هامّاً في الأدب التركي، كما أن بايبورت ترتبط بشكل وثيق مع تلك الحكايات، ما يساعدنا على نقلها إلى الأجيال الجديدة".

وأردف: "لدينا تطبيقات تفاعلية تجعل أقسامنا جذابة أكثر، وتسمح لنا برواية القصص وتقديم معلومات مفصلة حول المنحوتات، إضافة إلى الأشعار والمرثيات واللوحات الأدبية الواردة في كتاب دده قورقود، وقيم الخير والجمال الموجودة في بايبورت".