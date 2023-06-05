أعلنت هيئة الإحصاء التركية تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في تركيا خلال مايو/أيار الماضي، ليصبح 39.59% على أساس سنوي.

جاء ذلك في معطيات للهيئة، الاثنين، أوضحت فيها أن المعدل السنوي البالغ 39.59% هو أدنى رقم خلال الأشهُر الـ17 الماضية، نزولاً من 43.68% خلال أبريل/نيسان الماضي.

وذكرت أنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ12 من العام المنصرم، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 63.72%، وكذلك أسعار المنتجين المحليين 95.8%.

وخلافاً لتوقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع التضخم في مايو بنسبة 0.07%، بلغ 0.04%.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقاً من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معيّن.