سياسة
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الأدنى منذ 17 شهراً.. انخفاض قياسي في نسبة التضخم بتركيا
كشفت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية انخفاض نسبة التضخم في البلاد خلال شهر مايو/أيار إلى أدنى مستوى له منذ 17 شهراً.
الأدنى منذ 17 شهراً.. انخفاض قياسي في نسبة التضخم بتركيا
انخفاض قياسي في نسبة التضخم بتركيا.  / صورة: AA
5 يونيو 2023

أعلنت هيئة الإحصاء التركية تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في تركيا خلال مايو/أيار الماضي، ليصبح 39.59% على أساس سنوي.

جاء ذلك في معطيات للهيئة، الاثنين، أوضحت فيها أن المعدل السنوي البالغ 39.59% هو أدنى رقم خلال الأشهُر الـ17 الماضية، نزولاً من 43.68% خلال أبريل/نيسان الماضي.

وذكرت أنه بالنظر إلى متوسط الأشهر الـ12 من العام المنصرم، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 63.72%، وكذلك أسعار المنتجين المحليين 95.8%.

وخلافاً لتوقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع التضخم في مايو بنسبة 0.07%، بلغ 0.04%.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقاً من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معيّن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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