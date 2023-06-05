سياسة
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في 14 يونيو.. رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، في 14 يونيو/حزيران الجاري، بعد ساعات من إعلان 32 نائباً من قوى "المعارضة" و"التغيير" في لبنان، دعمهم ترشيح وزير المالية الأسبق جهاد أزعور ليكون رئيساً للبلاد.
في 14 يونيو.. رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس
منذ سبتمبر/أيلول 2022، فشل البرلمان اللبناني خلال 11 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً لميشال عون / صورة: Reuters
5 يونيو 2023

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين، إلى عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، في 14 يونيو/حزيران الجاري.

وقال مكتب بري الإعلامي في بيان مقتضب، إنه دعا إلى عقد الجلسة في تمام الساعة 11 قبل ظهر الأربعاء، الموافق 14 يونيو/حزيران الجاري.

وفي 12 يناير/كانون الثاني الماضي، عُقدت آخر جلسة برلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية، وبعدها توقفت الجلسات بسبب خلافات بين القوى السياسية حول مواصفات المرشحين.

تأتي هذه الخطوة، بعد ساعات من إعلان 32 نائباً من قوى "المعارضة" و"التغيير" في لبنان، دعمهم ترشيح وزير المالية الأسبق جهاد أزعور ليكون رئيساً للبلاد.

وتتألف قوى "المعارضة" من عدة كتل نيابية، أبرزها "الجمهورية القوية" و"الكتائب" و"تجدد" وشخصيات مستقلة، فيما انبثقت قوى "التغيير" عن الاحتجاجات التي شهدتها بيروت عام 2019.

والسبت أعلن رئيس حزب التيار الوطني الحر (18 مقعداً) جبران باسيل، أنه سيصوت لجهاد أزعور في أي جلسة انتخاب مقبلة للبرلمان.

وحسب المادة 49 من الدستور اللبناني، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين، 86 نائباً من أصل 128، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف+1) في الدورات التالية.

ويأتي الإعلان عن أزعور في مقابل دعم جماعتي "حزب الله" و"حركة أمل" وكتل أخرى حليفة لها، لوزير الداخلية والصحة الأسبق، رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، فيما يتوقع أن تعلن بقية الأحزاب والكتل السياسية تباعاً مواقفها من ترشيح أزعور.

ويشغل أزعور (57 عاماً) حالياً منصب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

وسابقاً أشارت تقارير صحفية لبنانية إلى أن اسم فرنجية مطروح من الإدارة الفرنسية لا سيما الرئيس إيمانويل ماكرون، إلا أن أكبر كتلتين مسيحيتين في لبنان لم تؤيدا دعم فرنجية للرئاسة.

ومنذ سبتمبر 2022 فشل البرلمان اللبناني خلال 11 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وإلى جانب الأزمة السياسية، تعصف بالبلاد أزمة اقتصادية حادة منذ 2019 أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي، فيما تسعى بيروت لعقد اتفاق مع صندوق النقد للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف الانهيار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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