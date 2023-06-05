شهدت وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة الاثنين، مراسم تسليم الوزير السابق مولود جاوش أوغلو، مهامّ المنصب لخلفه هاكان فيدان.

وأعرب فيدان في كلمة له عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الثقة والتقدير الذي منحه له بتعيينه وزيراً للخارجية بعد رئاسة جهاز الاستخبارات.

وأضاف: "بعد أن أمضيت 13 عاماً في جهاز الاستخبارات الذي استوجب تحمُّل مسؤوليات كبيرة، أشكر فخامة الرئيس على ثقته بي وتعييني وزيراً للخارجية، الذي يتطلب أيضاً نفس القدر من المسؤولية".

وأكد أنه سيواصل دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية التي تقوم على سيادة إرادة الشعب التركي واستقلال الدولة عن جميع مجالات النفوذ.

كما شكر سلفه قائلاً: "الوزير جاوش أوغلو رجل دولة وسياسي، والأهمّ من كل هذا أن له مزايا فريدة وعالية من الناحية الإنسانية والصداقة".

شغل هاكان فيدان منصب رئيس جهاز الاستخبارات لمدة 13 سنة حقق خلالها نجاحات ملحوظة في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن الداخلي، وظهر ذلك جلياً في مكافحة تنظيم PKK الإرهابي، كما حقّق الجهاز نجاحات ملحوظة في ملاحقة وتفكيك تنظيم كولن الإرهابي الذي قاد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، التي لعب جهاز الاستخبارات دوراً كبيراً في إحباطها.