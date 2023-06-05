سياسة
2 دقيقة قراءة
هاكان فيدان يتسلّم مهامّ وزارة الخارجية من سلفه جاوش أوغلو
تَسلَّم وزير الخارجية التركي المكلَّف هاكان فيدان مهامَّه من سلفه جاوش أوغلو، وأكّد في مؤتمر صحفي أنه سيواصل دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية.
هاكان فيدان يتسلّم مهامّ وزارة الخارجية من سلفه جاوش أوغلو
هاكان فيدان يتسلَّم مهامَّه من سلفه جاوش أوغلو / صورة: AA
5 يونيو 2023

شهدت وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة الاثنين، مراسم تسليم الوزير السابق مولود جاوش أوغلو، مهامّ المنصب لخلفه هاكان فيدان.

وأعرب فيدان في كلمة له عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الثقة والتقدير الذي منحه له بتعيينه وزيراً للخارجية بعد رئاسة جهاز الاستخبارات.

وأضاف: "بعد أن أمضيت 13 عاماً في جهاز الاستخبارات الذي استوجب تحمُّل مسؤوليات كبيرة، أشكر فخامة الرئيس على ثقته بي وتعييني وزيراً للخارجية، الذي يتطلب أيضاً نفس القدر من المسؤولية".

وأكد أنه سيواصل دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية التي تقوم على سيادة إرادة الشعب التركي واستقلال الدولة عن جميع مجالات النفوذ.

كما شكر سلفه قائلاً: "الوزير جاوش أوغلو رجل دولة وسياسي، والأهمّ من كل هذا أن له مزايا فريدة وعالية من الناحية الإنسانية والصداقة".

شغل هاكان فيدان منصب رئيس جهاز الاستخبارات لمدة 13 سنة حقق خلالها نجاحات ملحوظة في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن الداخلي، وظهر ذلك جلياً في مكافحة تنظيم PKK الإرهابي، كما حقّق الجهاز نجاحات ملحوظة في ملاحقة وتفكيك تنظيم كولن الإرهابي الذي قاد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، التي لعب جهاز الاستخبارات دوراً كبيراً في إحباطها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us