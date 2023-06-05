أعلنت إسرائيل، الاثنين، تسليم مصر جثمان الشرطي منفِّذ الهجوم الحدودي الذي وقع السبت وأدى الى مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "سلَّمَت إسرائيل جثمان الشرطي المصري الذي نفَّذ الهجوم في الجنوب".

ولم توضح الهيئة الحكومية مزيداً من التفاصيل عن عملية التسليم، ولم يصدر تعقيب فوري من القاهرة حول عملية التسليم.

وتضاربت الروايات المصرية والإسرائيلية بشأن تسلل الشرطي فجر السبت إلى الحدود من الجانب المصري وقتله 3 جنود إسرائيليين وإصابة رابع، قبل مقتله في وقت لاحق.

وفي وقت سابق، الاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ "المصري الذي نفَّذ الهجوم على الحدود هو محمد صلاح، 22 عاماً، من القاهرة"، مرفقة بيانها بصورة له.

وتداولت عدة مواقع وقنوات صورة الشرطي المصري، ولم يصدر تعليق من الجانب المصري حول هذا الشأن يؤكد أو ينفي، حتى الآن.

علماً بأنه بعد الحادث قال الجيش المصري في بيان إنّ أحد عناصر الأمن المكلفة تأمين خط الحدود الدولية طارد عناصر تهريب المخدرات، فجر السبت.

وأضاف أنه في "أثناء المطاردة اخترق فرد الأمن حاجز التأمين وتبادل إطلاق النار، مما أدى إلى وفاة 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري في أثناء تبادل إطلاق النيران".

وترتبط مصر وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1979، ولا تزال تل أبيب تحتلّ أراضيَ في كل من فلسطين وسوريا ولبنان منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.