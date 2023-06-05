سياسة
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بعد الناتو بيوم.. روسيا تبدأ مناورات عسكرية في البلطيق
بدأت روسيا مناورات عسكرية بحرية في بحر البلطيق، بعد يوم من بدء دول حلف شمال الأطلسي مناوراتهم السنوية بنفس المنطقة.
بعد الناتو بيوم.. روسيا تبدأ مناورات عسكرية في البلطيق
أعلن الجيش الروسي أن نحو 40 سفينة و25 طائرة و3500 جندي سيشاركون في التدريبات المقررة حتى 15 يونيو/حزيران. / صورة: Reuters
5 يونيو 2023

بدأت روسيا، الاثنين، مناورات عسكرية بحرية في بحر البلطيق، بعد يوم من بدء دول حلف شمال الأطلسي مناوراتهم السنوية بنفس المنطقة.

وأعلن الجيش الروسي أن نحو 40 سفينة و25 طائرة و3500 جندي سيشاركون في التدريبات المقررة حتى 15 يونيو/حزيران.

وذكرت البحرية الأمريكية أن مناورات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر البلطيق يشارك فيها 6 آلاف جندي و50 سفينة وأكثر من 45 طائرة، كما تشارك فيها فنلندا للمرة الأولى بعد حصولها على عضوية الحلف.

وفي وقت سابق، الاثنين، بدأت موسكو أيضاً مناورات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك في أقصى شرق روسيا، وتتضمن أكثر من 60 سفينة حربية وسفن دعم من أسطول المحيط الهادي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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