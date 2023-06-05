سياسة
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بعد أشهُر من استئناف العلاقات.. إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية
كشف مصدر دبلوماسي أن إيران تستعدّ لفتح سفارتها في السعودية غداً الثلاثاء، بعد أشهُر من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
بعد أشهُر من استئناف العلاقات.. إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية
إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية. / Others
5 يونيو 2023

تعيد إيران فتح سفارتها في السعودية الثلاثاء، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي في الرياض، بعد نحو ثلاثة أشهُر من إعلان مفاجئ لاتفاق بين أبرز قوّتَين إقليميّتَين في الخليج على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرّت سبع سنوات.

وكانت طهران والرياض قد قطعتا علاقاتهما عام 2016 بعد هجوم متظاهرين في إيران على البعثات الدبلوماسية السعودية، على خلفية إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

وقال مصدر دبلوماسي في الرياض، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ إعادة "فتح السفارة الإيرانية ستجري الثلاثاء في السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15:00 ت.غ) بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية".

والشهر الماضي، أفادت صحيفة إيران ديلي الحكومية التي تصدر باللغة الإنجليزية بأن طهران "عيّنت الدبلوماسي الرفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيراً جديداً لدى المملكة العربية السعودية"، غير أنّ هذا التعيين لم تعلنه وزارة الخارجية رسمياً.

ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت خلال عهد الرئيس حسن روحاني.

وسيُعاد فتح مبنى السفارة الإيرانية السابق الذي كان مغلقًا لسنوات بعدما جرى ترميمه بالكامل مؤخرًا.

وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من عشرين عاماً.

وقد تلقّى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة لزيارة السعودية، حسب طهران، فيما أعلنت إيران أنّها دعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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