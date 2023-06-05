يواجه آلاف السكان في مختلف مدن إقليم دارفور غربي السودان أوضاعاً إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة بسبب المواجهات المسلحة الدائرة في الإقليم بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أجبر الكثير منهم إلى الفرار من منازلهم والنزوح أو اللجوء إلى مناطق أكثر أمناً.

ودفعت المواجهات الدامية، بين الجيش، وقوات الدعم السريع، في مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، نحو 600 شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، للفرار من منازلهم في الأحياء الشرقية والشمالية من المدينة، واستقروا في بعض المدارس والمرافق الصحية بالأحياء الجنوبية.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، يدور قتال عنيف بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في العاصمة الخرطوم، وامتد إلى عدة ولايات في البلاد، وبالأخص إقليم دارفور بولاياته الخمس، قتل خلاله المئات ونزح مئات الآلاف من الناس داخلياً، ولجأ عشرات الآلاف منهم إلى دول الجوار.

فرار تحت وابل الرصاص

آدم جمعة، أحد الفارين من المواجهات في الفاشر، كبرى مدن الإقليم، يقول: "في البدء ظننا أن القتال لن يقترب من الحي الذي نقطنه، لكن بعد مرور الوقت تساقط علينا وابل من الرصاص والقنابل".

وذكر أن "الصراع في المدينة شرّد ما لا يقل عن 600 شخص، أغلبهم يواجهون صعوبة في تأمين السكن، إذ لا تتوفر لديهم مدخرات، وهم منتشرون في المدارس والمرافق الصحية في الفاشر، أقدم مدن إقليم دارفور تاريخياً".

وكانت الفاشر، آخر عاصمة لسلطنة الفور، قبل سقوطها بيد الاحتلال الإنجليزي عام 1916، خلال الحرب العالمية الأولى، وما زال قصر علي دينار، آخر سلاطين الفور (1856-1916) شاهداً على تلك الحقبة، إذ تكفلت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TİKA) بترميمه منذ 2016، وسلمته إلى هيئة المتاحف والآثار السودانية في صائفة 2021.

استغاثات عاجلة

رئيس الإدارة الأهلية بإقليم دارفور صلاح الدين محمد الفضل، ناشد الهيئات الإنسانية المحلية والدولية بإرسال مساعدات عاجلة للنازحين الجدد في دارفور.

وقال فضل إن "هؤلاء الفارين في حاجة إلى مساعدات عاجلة من المنظمات الوطنية والهيئات الدولية، (والدول) التي أجلت رعاياها إلى خارج البلاد مع بداية اندلاع الأزمة".

وأشار إلى أن من بين النازحين "كباراً في السن وأيتاماً ونساء وأرامل ليس لديهم القدرة على شراء الاحتياجات الضرورية من غذاء ودواء، ويتطلب ذلك تقديم مساعدات عاجلة لهم".

وفي ولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجي، يقول منسق مخيمات النازحين "آدم رجال"، إن "المنطقة ما زالت تشهد انقطاعاً تاماً للاتصالات والتيار الكهربائي منذ أكثر من عشرة أيام".

وأوضح أن "لا أحد يستطيع الخروج أو مغادرة زالنجي، التي باتت شبه معزولة تماماً عن العالم الخارجي بسبب الاشتباكات المسلحة بين الطرفين".

ولجأ عشرات الآلاف من المدنيين في دارفور إلى تشاد، وبدرجة أقل إلى كل من دولة جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى المجاورة للإقليم من الغرب والجنوب.

وفي 24 مايو/أيار الماضي، قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيلبو غراندي، في تغريدة، إن "أكثر من 300 ألف شخص اضطروا للفرار من السودان إلى البلدان المجاورة، كثير منهم عبروا الحدود إلى تشاد ومصر خلال الأيام القليلة الماضية".

وفي 17 مايو، ذكرت الأمم المتحدة أن "نحو 25 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف سكان السودان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية"، محذرة من أن "الوضع في السودان يتحوّل إلى أزمة إقليمية بوتيرة سريعة"، متوقعة أن "يبلغ عدد الفارين من السودان مليون لاجئ هذا العام".

ولمواجهة ذلك، أعلنت الأمم المتحدة "الحاجة إلى 2.56 مليار دولار لتقديم المساعدات للاجئين بسبب الأزمة السودانية"، مشيرة إلى أن "220 ألف سوداني أصبحوا لاجئين في مصر وتشاد وجنوب السودان جراء الاقتتال".