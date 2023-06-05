سياسة
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البرلمان التركي يستكمل تسجيل النواب.. وزراء جدد ونائب الرئيس يتسلمون مهامهم
اكتملت الاثنين عمليات تسجيل العضوية في الجمعية العامة للبرلمان التركي بدورته الـ 28، بينما تسلم وزراء جدد مهامهم في الحكومة التركية الجديدة إضافة إلى نائب الرئيس.
البرلمان التركي يستكمل تسجيل النواب.. وزراء جدد ونائب الرئيس يتسلمون مهامهم
البرلمان التركي البالغ عدد أعضائه 600 يستكمل تسجيل النواب كافة    / صورة: AA
5 يونيو 2023

اكتملت الاثنين عمليات تسجيل العضوية في الجمعية العامة للبرلمان التركي بدورته الـ 28.

وأفاد مراسل الأناضول، أن إجراءات التسجيل التي بدأت بعد الانتخابات البرلمانية في 14 مايو/أيار الماضي، اكتملت ببلوغها 600 عضو.

وفي 14 مايو/أيار جرت الانتخابات البرلمانية التركية، وحصل فيها حزب العدالة والتنمية على 268 مقعداً برلمانياً، بينما نال حزب "الرفاه مجدداً" 5 مقاعد، والحركة القومية 50، واليسار الأخضر 61، والعمال التركي 4، والشعب الجمهوري 169، و"إيي" 43 مقعداً

وبالتزامن مع ذلك، تسلّم وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي الجديد وداد إشيق هان، الاثنين، مهام منصبه من سلفه وداد بيلغين.

وجرت مراسم تسليم واستلام المهام في مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي في أنقرة بحضور موظفي الوزارة.

وفي كلمته، تعهد إشيق هان بالسعي الحثيث من أجل حياة عمل ونظام ضمان اجتماعي ونماذج خدمة جديدة تليق برؤية "قرن تركيا".

وأكد أن رفع مستوى جودة معيشة العاملين كافة ورفاهيتهم أهم وظيفة ملقاة على عاتق وزارته.

كما تسلم جودت يلماز منصبه الجديد كنائب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلفاً لسلفه فؤاد أوقطاي.

وفي كلمته خلال حفل التسلّم، أعرب يلماز عن شكره للرئيس أردوغان لتعيينه نائباً له، مؤكداً عزمه على تحمّل المسؤوليات التي تقع على عاتقه.

وأضاف أنه سيعمل على وضع مشاريع وأفكار جديدة لتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة والتعليم والصحة والنقل والزراعة والدفاع، لنقل تركيا إلى مكانة بين الدول الصاعدة في القرن 21.

كما شهدت وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة مراسم تسليم الوزير السابق مولود جاوش أوغلو مهام المنصب لخلفه هاكان فيدان.

وأعرب فيدان في كلمة له عن شكره للرئيس أردوغان على الثقة والتقدير الذي منحه في تعيينه وزيراً للخارجية بعد رئاسة جهاز الاستخبارات.

وأضاف: "بعد أن أمضيت 13 عاماً في جهاز الاستخبارات الذي استوجب تحمّل مسؤوليات كبيرة، أشكر فخامة الرئيس على ثقته بي وتعييني وزيراً للخارجية الذي يتطلب أيضاً القدر نفسه من المسؤولية".

وأكد أنه سيواصل دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية التي تقوم على سيادة إرادة الشعب التركي واستقلال الدولة عن جميع مجالات النفوذ.

كما شكر نظيره السابق قائلاً: "الوزير تشاووش أوغلو رجل دولة وسياسي والأهم من كل هذا، لديه مزايا فريدة وعالية من الناحية الإنسانية والصداقة".

كذلك شهدت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية في العاصمة أنقرة، مراسم تسليم الوزير فاتح دونماز مهامه لخلفه ألب أرسلان بيرقدار.

وفي كلمة له خلال المراسم، أوضح بيرقدار، أن الإصلاحات التي جرت خلال 21 عاماً، حققت تحولاً كبيراً في مجال الطاقة والموارد الطبيعية بتركيا.

وذكر بيرقدار أنه مع إعلان السياسة الوطنية للطاقة والتعدين في عام 2017، حُدّد أمن إمدادات الطاقة وأهداف السوق التي يمكن التنبؤ بها.

وتابع قائلاً: "رغم كل السلبيات، واصلنا العمل بنجاح لتحقيق جميع الأهداف المتوسطة والطويلة المدى التي حُدّدت في عام 2017".

وأكد بيرقدار أن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ستنفّذ بعزم المشاريع المهمة خلال الفترة المقبلة.

وأردف: "تماشياً مع أهداف 2053 التي حدّدها الرئيس أردوغان، سنعمل بكل قوتنا لتقديم أكبر مساهمة لرفاهية بلدنا من خلال تحقيق تحوّل أكبر في مجال الطاقة والموارد الطبيعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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