أعلن تلفزيون "فلسطين" (حكومي) الاثنين استشهاد طفل متأثّراً بإصابته الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي غرب مدينة رام الله (وسط).

وقال التلفزيون في نبأ عاجل: "استشهاد الطفل محمد هيثم التميمي الذي يبلغ عمره عامين، بعد إصابته برصاص الاحتلال قبل يومين في بلدة النبي صالح".

من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل) أبلغتها "باستشهاد الطفل محمد هيثم التميمي".

وأضافت أن الهيئة أبلغتها أيضاً "بأنه يجري الترتيب لنقل جثمانه (من مستشفى إسرائيلي كان يتلقى العلاج فيه) إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله".

والخميس، أصيب الطفل التميمي بجراح بالغة في رأسه، بينما أصيب والده في الكتف واليد، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي على سيارتهم في بلدة النبي صالح.

ووقعت الحادثة بينما كان التميمي يهمّ بالخروج بمركبته رفقة نجله الطفل من المنزل لزيارة أحد الأقارب.

وأضاف: "أصبت برصاصة إسرائيلية اخترقت كتفي وأصابت رأس نجلي الطفل محمد (...) محمد بات ضحية لسياسة اليد الخفيفة على الزناد التي ينتهجها جيش الاحتلال".

وفي حينه جرى نقل الطفل ووالده بسيارة إسعاف إسرائيلية إلى مدخل مستوطنة قريبة من القرية، إذ نقل الطفل عبر مروحية إسرائيلية إلى مستشفى "تل هشومير" لخطورة حالته، بينما نقل الوالد إلى مستشفى في رام الله.

وكانت مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" قالت في حينه، إن "قلب الطفل عاد إلى النبض بعد عمليات إنعاش"، لكن حالته "خطيرة وغير مستقرة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أظهر تحقيقٌ أوليّ أن اثنين من المخربين أطلقوا النار على المستوطنة لعدة دقائق، تعرفت قوة الجيش مصدر إطلاق النار وردت بإطلاق النار".

وأضاف: "على ما يبدو أُصيب الفلسطينيان بإطلاق النار من قوة الجيش، ويأسف الجيش الإسرائيلي على إيذاء غير المتورطين، ويعمل على منع وقوع حوادث من هذا النوع، ويُحقّق في الحادث".

لكن التميمي نفى الرواية الإسرائيلية، وقال "لم نسمع صوت أي تبادل لإطلاق النار، ما جرى فقط أن الجيش أطلق النار تجاه منزلي".

ويقول: "ما أن تحركت المركبة حتى أطلق الجيش النار عليها، حاولت الرجوع إلى الخلف بالسيارة لكن مرة أخرى أطلق النار عليها".

والنبي صالح واحدة من البلدات الفلسطينية التي تقاوم الاستيطان الإسرائيلي منذ سنوات فقدت خلالها عدداً من أبنائها، إضافة إلى عشرات الجرحى والمعتقلين.