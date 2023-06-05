رأت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا غوروفا، الاثنين، أن منصة تويتر اختارت "المواجهة" بقرارها الانسحاب من مدونة الاتحاد الأوروبي للممارسات السليمة ضد التضليل الإعلامي عبر الإنترنت.

أعلنت المفوضية قبل عشرة أيام أن شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية التي يديرها إيلون ماسك، انسحبت من مدونة السلوك هذه التي أُطلقت في عام 2018 وتضم نحو أربعين تعهداً بهدف تحسين التعاون مع تقصّي الحقائق وحرمان المواقع التي تبث أخباراً كاذبة من الإعلانات.

وقالت غوروفا، المكلفة بشؤون القيم والشفافية في المفوضية، أمام الصحفيين "نعتقد أنه خطأ من جانب تويتر (...) لقد اختاروا المواجهة".

علاوة على التعهدات الطوعية، فإن مكافحة المعلومات المضللة ستكون التزاماً قانونياً بموجب قانون الخدمات الرقمية بدءاً من 25 أغسطس/آب.

وأضافت أنه إذا أرادت تويتر "العمل وكسب المال في السوق الأوروبية، فسيتعيّن عليها الامتثال لقانون الخدمات الرقمية".

وحذّرت من أن "المدونة طوعية، لكن لا يغركم الأمر : فبانسحابها من المدونة، ستخضع تويتر إلى مزيد من التدقيق. وستراقب من كثب أفعالها وامتثالها إلى قانون الاتحاد الأوروبي، بشكل حازم وأولوي".

ولم يفاجئ بروكسل انسحابُ تويتر. فمنذ شراء شبكة التواصل الاجتماعي قبل ستة أشهر، خفف الملياردير إيلون ماسك من الاعتدال في المحتوى المريب ويبدو أنه ضخّم أصوات دعاة المعلومات المضللة المعروفين على المنصة.