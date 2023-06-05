صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحّاف أن العلاقات بين بغداد وأنقرة تطورت في جميع المجالات، وأنهما يرغبان في زيادة التعاون في الاقتصاد ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في تصريح الاثنين للأناضول حول سير العلاقات العراقية-التركية في المرحلة الجديدة بعد الانتخابات التركية.

ورحّب الصحّاف بإعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان للفترة الرئاسية الجديدة، مضيفاً: "علاقات بغداد وأنقرة تتطور على الصعد كافة. وإعادة انتخاب الرئيس أردوغان تظهر إرادة الشعب التركي".

وأوضح المسؤول العراقي أن السياسة الخارجية لبلاده تستند إلى أساس "احترام إرادة الشعوب"، وأن العراق يحترم قرار الشعب التركي الشقيق والجار في هذا الصدد.

وحول توقعاته للعلاقات التركية العراقية في الفترة المقبلة، قال الصحّاف: "نرغب في زيادة التعاون ونؤيد التقدم في العلاقات الثنائية على أساس الحوار المشترك في جميع المجالات كالاقتصاد والتنمية والمياه ومكافحة الإرهاب".

وأضاف: "حجم التبادل التجاري بين البلدين آخذ في الازدياد. وأن أي حوار يؤدي إلى التقارب بين البلدين مهمّ بالنسبة لنا".

وذكر أن العراق يقيّم كل الفرص التي تؤدي إلى علاقات متوازنة ومستقرة وتحقّق مصالح الشعبين.