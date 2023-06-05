سياسة
3 دقيقة قراءة
الأسرى الفلسطينيون الإداريون في سجون إسرائيل يقررون الإضراب عن الطعام
أعلن الأسرى الإداريون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام بدءاً من 18 يونيو/حزيران الجاري، مطالبين بإنهاء الاعتقال الإداري وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني.
الأسرى الفلسطينيون الإداريون في سجون إسرائيل يقررون الإضراب عن الطعام
فلسطين.. الأسرى الإداريون  في سجون إسرائيل يقررون الإضراب عن الطعام / صورة: AA
5 يونيو 2023

أعلن الأسرى الإداريون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، الاثنين، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام بدءاً من 18 يونيو/حزيران الجاري.

جاء ذلك في تصريح صحفي صادر عن لجنة الأسرى الإداريين، وزّعه نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وأضافت اللجنة: "لقد قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال البدء بمشروعهم الوطني وبإضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري".

وحدّد الأسرى يوم الأحد 18 يونيو الجاري "موعداً رسمياً للشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام"، حسب اللجنة.

وذكرت أن "المطلب الرئيس للأسرى هو إنهاء الاعتقال الإداري وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني".

ودعت اللجنة، السلطة الفلسطينية إلى "تبني مطالب الأسرى الإداريين وتفعيل كل أدوات الضغط الدبلوماسي لإسنادهم".

وأشارت إلى أن عدد الأسرى الإداريين وصل إلى 1083 معتقلاً في ارتفاع "غير مسبوق".

وطالب الأسرى الإداريون الفصائل والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والشعب الفلسطيني والجاليات الفلسطينية في الخارج بإسنادهم، وفق بيان اللجنة.

والأحد، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة (تمثّل أسرى الفصائل كافة) في بيان وزّعه نادي الأسير، عن تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين، لتعمل "على ترتيب حراك لمواجهة الاعتقال الإداري ينتهي بإضراب مفتوح عن الطعام".

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة إلى التمديد.

ووفق بيانات سابقة لنادي الأسير فإن من بين المعتقلين الإداريين 14 طفلًا وأسيرتين، في وقت بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ (جديدة أو تجديد لأوامر سابقة) أكثر من 1200 منذ مطلع العام الحالي.

ووفق المصدر نفسه فإن إسرائيل أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ.

وذكر أن 80 بالمئة من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنها رهنُ الاعتقال الإداري.

ووفق النادي فإن "سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني (-1917-1948)". ​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us