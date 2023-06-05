أعلنت أوكرانيا الاثنين تحقيق مكاسب على مشارف مدينة باخموت التي شهدت دماراً كبيراً في شرق البلاد، غير أنّها قلّلت من حجم "الأعمال الهجومية" التي شُنّت في أماكن أخرى على الجبهة، في الوقت الذي أكّدت فيه روسيا أنّها صدّت هجمات كبيرة.

وتأتي هذه العمليات في الوقت الذي تؤكّد فيه السلطات الأوكرانية منذ أشهر استعدادها لشنّ هجوم مضاد كبير يهدف إلى إجبار القوات الروسية على الانسحاب من المناطق التي تحتلّها. وشدّدت السلطات الأوكرانية على أنّها لن تكشف عن خططها وتوقيت هذا الهجوم.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار الاثنين إنّ "العملية الدفاعية تشمل عمليات مضادة. من هنا، في بعض القطاعات، ننفذ عمليات هجومية".

كذلك، أشارت إلى "معارك بسيطة" في الجنوب حيث القوات الروسية "في موقع دفاعي"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صدّ هجمات على "خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونيتسك" في صباح الرابع من يونيو/حزيران.

وأشارت إلى أنّ القوات الأوكرانية تكبّدت خسائر كبيرة بالقرب من بلدة نيسكوتشني الواقعة في منقطة دونيتسك، وفي بلدة نوفوداريفكا الواقعة على الحدود بين هذه المنطقة نفسها وجنوب زابوريجيا.

كما جرت "محاولات جديدة لاختراق الدفاعات الروسية" بعد ظهر الاثنين بالقرب من بلدة نوفودونيتسكي، في محيط فوغليدار التي تعدّ نقطة ساخنة على الجبهة في جنوب منطقة دونيتسك.

وقالت إنّ "العدو لم يحقّق أهدافه" في خرق الخطوط الروسية، بينما بثّت صور دبابات دُمّرت.

وأوضحت وزارة الدفاع أنّ رئيس أركان الجيش الروسي وقائد العمليات في أوكرانيا الجنرال فاليري غيراسيموف "كان خلال هذه الفترة في أحد مراكز القيادة المتقدمة في هذا الاتجاه".

باخموت "المحور"

وما زال قطاع باخموت، وفق كييف، "محور العمليات القتالية" بعد أن كان مسرحاً لأطول معركة في هذه الحرب وأكثرها دموية، وقالت موسكو إنّها سيطرت عليه في مايو/ أيار.

وقالت ماليار إنّ القوات الأوكرانية تتقدّم في ضواحي هذه المدينة "على جبهة واسعة نسبياً"، مضيفة "نُحرز نجاحات ونحتلّ المرتفعات".

وأكّد رئيس مجموعة "فاغنر" المسلّحة يفغيني بريغوجين تحقيق هذا التقدّم، مشيراً إلى "خسارة جزء من بلدة بيرخيفكا"، وواصفاً الأمر بأنه "عار". وهاجم مجدّداً الجنرال غيراسيموف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.