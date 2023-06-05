سياسة
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تعبيراً عن حبّه للنبي.. خياط عراقي يقدم خدمات مجانية لمن يحملون اسم محمد
قال الخياط إبراهيم غديك آغا إنه يقدم خدمات الخياطة مجاناً في دكانه بكركوك لجميع زبائنه ممن أسماؤهم محمد منذ 15 عاماً، بغض النظر عن أعمارهم وذلك تعبيراً عن حبّه لنبي الإسلام.
تعبيراً عن حبّه للنبي.. خياط عراقي يقدم خدمات مجانية لمن يحملون اسم محمد
مقابل خدمته المجانية هذه، يطلب الخياط العراقي إبراهيم غديك آغا من زبائنه الإكثار من الصلاة على النبي محمد. / صورة: AA
5 يونيو 2023

يعبّر الخياط إبراهيم غديك آغا في محافظة كركوك العراقية، عن حبّه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتقديم خدماته بالمجان للزبائن ممن يحملون اسم نبي الإسلام.

ويواصل "غديك آغا" مهنة الخياطة منذ 50 عاماً، وقد بلغ من العمر 64 سنة.

وفي حديثه، قال الخياط العراقي، إنه استطاع عبر مهنة الخياط تأمين قوت أسرته وتدريس أولاده الـ 4، فضلاً عن تزويجهم.

وأعرب عن محبّته الشديدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، منذ أن كان عاملاً مبتدئاً في مهنة الخياطة.

وأضاف أنه يقدم خدمات الخياطة مجاناً في دكانه بكركوك، لجميع زبائنه ممن أسماؤهم محمد منذ 15 عاماً، بغض النظر عن أعمارهم، وذلك تعبيراً عن حبّه لنبي الإسلام.

ومقابل خدمته المجانية هذه، يطلب الخياط العراقي من زبائنه الإكثار من الصلاة على النبي محمد.

وفي خطوة أخرى للتعبير عن محبّته لنبي الإسلام، سمّى الخياط العراقي ابنه وحفيدين من أحفاده باسم محمد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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