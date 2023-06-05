قدّم الجمهوري مايك بنس، نائب الرئيس السابق دونالد ترمب، الاثنين، إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية أوراق ترشّحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024.

ويعدّ ترشح بنس تحدياً لشريكه السابق دونالد ترمب في الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2024.

ومن المقرر أن يُطلق بنس، رسمياً حملته الانتخابية ودخوله السباق الرئاسي، عبر لقاء مصوّر بولاية أيوا، الأربعاء، إذ يوافق يوم ميلاده الـ64.

ويُعرف بنس بأنه "مسيحي محافظ ومعارض شرس للإجهاض".

ويتنافس على الانتخابات الرئاسية الأمريكية من داخل الحزب الجمهوري 3 أشخاص حتى اليوم، وهم دونالد ترمب ومايك بنس، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس (44 عاماً) .

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن ترمب، ترشّحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل، وهي المحاولة الثالثة له من أجل الوصول إلى البيت الأبيض.

ويأتي ترشّح ترمب بينما تتهمه لجنة برلمانية بالكونغرس الأمريكي بأنه "قام شخصياً بالتخطيط والإشراف على جهود من أطراف متعددة استهدفت تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية"، التي أسفرت عن فوز الديمقراطي جو بايدن عام 2020.