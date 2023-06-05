سياسة
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تركيا.. حزب العدالة والتنمية يرشّح نعمان قورتولموش إلى رئاسة البرلمان
رشح حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية في تركيا النائب عن ولاية إسطنبول في العدالة والتنمية نعمان قورتولموش لرئاسة البرلمان في دورته الجديدة.
تركيا.. حزب العدالة والتنمية يرشّح نعمان قورتولموش إلى رئاسة البرلمان
النائب عن ولاية إسطنبول في حزب العدالة والتنمية نعمان قورتولموش. / صورة: AA
5 يونيو 2023

رشّح نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في تركيا النائب عن ولاية إسطنبول في العدالة والتنمية نعمان قورتولموش لرئاسة البرلمان في دورته الجديدة.

وسلّم رئيس الكتلة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله غولر ونائب رئيس الكتلة النيابية للحركة القومية أركان أكتشاي، الاثنين الطلب الخاص بترشيح قورتولموش لرئاسة البرلمان إلى الأمين العام للبرلمان محمد علي كومبوز أوغلو.

وفي تصريح صحفي، أوضح غولر أن فترة تقديم طلبات الترشح لرئاسة البرلمان بدأت في 3 يونيو/حزيران الجاري، وتستمر حتى الساعة 24:00 من مساء غد الثلاثاء.

من جانبه، أشار أكتشاي إلى أن الحركة القومية أيضاً رشّح قورتولموش لرئاسة البرلمان.

وقال: "كُلّنا ثقة أن السيد نعمان قورتولموش سوف يتولى رئاسة برلمان تركيا على أكمل وجه".

وتجري انتخابات رئيس للبرلمان في 7 يونيو الجاري بالجمعية العامة للبرلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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