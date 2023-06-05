سياسة
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رومانسية تحت الماء.. شاب تركي يفاجئ صديقته بخاتم زواج
في مشهد رومانسي عرض شاب الزواج على صديقته تحت سطح الماء في منطقة فتحية بموغلا، وذلك بناء على خطة مسبقة، إذ فُتحت لافتة مكتوب عليها: "هل تقبلين الزواج بي؟".
رومانسية تحت الماء.. شاب تركي يفاجئ صديقته بخاتم زواج
طلب الزواج بها.. تركي يفاجئ صديقته تحت الماء / صورة: AA
5 يونيو 2023

شهدت ولاية موغلا جنوب غربي تركيا حادثة تتسم بالرومانسية، إذ عرض شاب الزواج على صديقته تحت سطح الماء.

وتقدم إبراهيم جان قهرمان بعرض الزواج إلى صديقته ملك نازك أوغلو التي جاء برفقتها إلى منطقة فتحية بموغلا، للسياحة.

وعقب إبحارهما على قارب غوص قبالة خلجان "داليان"، غاص قهرمان ونازك أوغلو إلى عمق 5 أمتار تحت مياه البحر.

في تلك الأثناء وبناء على خطة مسبقة، فُتحت لافتة مكتوب عليها: "هل تقبلين الزواج بي؟".

وعقب رد الفتاة بالإيجاب، قام الشاب التركي بإلباسها الخاتم، تزامناً مع رصد هذه اللحظات الرومانسية عبر كاميرا خاصة بالتصوير تحت المياه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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