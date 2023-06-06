قال وزير الدفاع التركي الجديد يشار غولر إنّ أولويتهم الأساسية تتمثل في مكافحة الإرهاب بعزم وتصميم متزايدين.

جاء ذلك خلال مراسم تولّيه حقيبة وزارة الدفاع من سلفه خلوصي أقار، الاثنين، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة.

وأعرب غولر عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان على تعيينه في هذه الوظيفة المهمة، كما قدم شكره لسلفه أقار على دوره الفاعل في قضايا أمنية إقليمية ودولية، وتعزيز أمن واستقرار البلاد ومكافحة الإرهاب وأمن الحدود، ودعمه ونجاحه في تحديث القوات المسلحة.

وقال غولر: "أنا فخور وسعيد لاعتباري جديراً بمهمة مثل وزارة الدفاع، وكما كان الوضع حتى اليوم، ستكون أولويتنا الرئيسية هي مكافحة الإرهاب بتصميم وعزيمة متزايدين".

وأكد أنهم سيواصلون مكافحة كل التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار البلاد حتى تحييد آخر إرهابي، مشدداً على استمرار الحفاظ على أمن حدود البلاد، وتحسين التدابير الحالية المتخذة على أعلى مستوى.

وأضاف غولر: "في نطاق تجهيز القوات المسلحة التركية بأنظمة ومعدّات حربية حديثة، سنحشد جميع إمكانيات وقدرات وزارتنا لتحقيق مشاريع الصناعات الدفاعية في أقرب وقت ممكن".

وأكد الاستمرار بمكافحة تنظيم كولن الإرهابي بكل عزم، متعهداً بالعمل دون توقف من أجل حماية جميع حقوق ومصالح البلاد النابعة من القانون الدولي وتأدية مسؤوليات وزارة الدفاع بكل نجاح.