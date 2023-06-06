عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، المتحدث السابق باسم الرئاسة إبراهيم كالن، رئيساً لجهاز الاستخبارات، خلفاً لهاكان فيدان الذي تولى وزارة الخارجية.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وقال البيان: "عيّن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالن رئيساً لجهاز الاستخبارات الوطني".

وشغل كالن منصب المتحدث باسم الرئاسة التركية منذ عام 2014، قاد خلال هذه الفترة عديداً من ملفات الاتصال، لا سيما مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحقّق نجاحات كبيرة في التفاوض.