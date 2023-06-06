سياسة
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أردوغان يعيّن إبراهيم كالن رئيساً لجهاز الاستخبارات الوطني
أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، عيّن إبراهيم كالن رئيساً لجهاز الاستخبارات الوطني.
أردوغان يعيّن إبراهيم كالن رئيساً لجهاز الاستخبارات الوطني
أردوغان يعيّن إبراهيم كالن رئيساً للاستخبارات / صورة: AA
6 يونيو 2023

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، المتحدث السابق باسم الرئاسة إبراهيم كالن، رئيساً لجهاز الاستخبارات، خلفاً لهاكان فيدان الذي تولى وزارة الخارجية.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وقال البيان: "عيّن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالن رئيساً لجهاز الاستخبارات الوطني".

وشغل كالن منصب المتحدث باسم الرئاسة التركية منذ عام 2014، قاد خلال هذه الفترة عديداً من ملفات الاتصال، لا سيما مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحقّق نجاحات كبيرة في التفاوض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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