سياسة
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السويد: انضمامنا إلى الناتو مرهون بموافقة تركيا
قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إنّ انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مرتبط بموافقة تركيا، مؤكداً أن بلاده أوفت بجميع التزاماتها التي تعهدت بها في نص الاتفاق مع أنقرة.
السويد: انضمامنا إلى الناتو مرهون بموافقة تركيا
رئيس الوزراء السويدي: "لا يمكن لأي حكومة أن تقدم ضمانات بعدم حدوث اعتداءات إرهابية على أراضيها، لكننا نسنّ التشريعات التي تعاقب على مثل هذه الممارسات". / صورة: Reuters
6 يونيو 2023

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الاثنين، إنّ انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مرتبط بموافقة تركيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عقب لقائه مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز في العاصمة مدريد.

وحول سؤال عن ضمانات بلاده لتركيا بخصوص منع أنشطة التنظيمات الإرهابية على أراضي السويد، أفاد كريسترسون بأن بلاده أوفت بجميع التزاماتها التي تعهدت بها في نص الاتفاق مع أنقرة، وفق حديثه لوكالة الأناضول.

وأضاف أن السويد قامت بما عليها، وأن انضمامها الآن إلى الناتو "مرهون بموافقة تركيا".

وأردف: "من جهة أخرى، لا يمكن لأي حكومة أن تقدم ضمانات بعدم حدوث اعتداءات إرهابية على أراضيها، لكننا نسنّ التشريعات التي تعاقب على مثل هذه الممارسات".

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

وأواخر مارس/آذار الماضي، صدّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو، فيما تتحفظ على انضمام السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين إلى أنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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