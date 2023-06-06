سياسة
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سبوتيفاي تستغني عن 200 وظيفة في مجال المدونات الصوتية
التحقت شركة سبوتيفاي المختصة في مجال المحتويات الصوتية بالموجة الأخيرة لاستغناء الشركات التكنولوجية عن الموظفين، وأعلنت إلغاء 200 وظيفة في أنشطتها.
سبوتيفاي تستغني عن 200 وظيفة في مجال المدونات الصوتية
سبوتيفاي تستغني عن 200 وظيفة في مجال المدونات الصوتية. / صورة: AA
6 يونيو 2023

أعلنت منصة سبوتيفاي السويدية الرائدة عالمياً في مجال المحتويات الصوتية، الاثنين، الاستغناء عن مئتي وظيفة في أنشطتها في مجال المدونات الصوتية (بودكاست)، ما يوازي 2% من إجمالي موظفيها.

وبعد أقل من ستة أشهُر على حملة صرف أولى استغنت بموجبها عن 600 وظيفة، أوضحت المنصة أنها بدأت المرحلة الأولى من "استراتيجية البودكاست"، بعد استثمارات طائلة في السنوات الأخيرة.

وأشارت المجموعة المدرجة أسهمها في بورصة نيويورك، في بيان، إلى أنها اتخذت "القرار الصعب لكنه الضروري" بالاستغناء عن نحو مئتي موظف يعملون في أنشطتها في مجال البودكاست.

وقد استثمرت سبوتيفاي، الرائدة عالمياً في قطاع البث التدفقي للمحتويات الصوتية، مئات ملايين الدولارات في مجال البودكاست في السنوات الأخيرة، ما جعلها تتصدر هذا القطاع في العالم.

لكن القطاع لا يحقق الربحية المطلوبة للشركات، وفق محللين.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني أعلنت سبوتيفاي الاستغناء عن 6% من موظفيها لتقليص تكاليفها.

وأقر رئيس الشركة دانيال إك حينها بأنه اعتمد سياسة طموحة للغاية "من خلال الاستثمار بخطى أسرع من النمو في إيرادات" المجموعة.

وتتكبد سبوتيفاي خسائر منذ سنوات، رغم الازدياد الكبير في عدد مشتركيها وتقدمها على منافسيها، من بينهم آبل ميوزيك.

وفي نهاية الربع الأول، بلغت سبوتيفاي مستوى قياسياً جديداً عند 515 مليون مستخدم نشط، بارتفاع نسبته 22% خلال عام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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